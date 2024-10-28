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經濟選書／乘法領導 培養人才的心理準備

經濟日報／ 約翰．麥斯威爾
《乘法領導》書封。 商業周刊／提供
《乘法領導》書封。 商業周刊／提供

如果你是一名領導者，無論層級高低或能力大小，你的組織會因為你開始培養領導人才而受益。好消息是，領導者是可以培養的，還有另一個好消息：就算你從未訓練、指導或培養過另一個人，你可以從現在開始學起。而我想幫助你。

我花了數十年才學會如何培養領導者。我有過失敗，也有過成功。我希望你受益於我的心得，立刻取得成功。在你踏上領導力的旅途之際，你需要做好三項心理準備：

一、培養領導者是件苦差事

如果你曾以任何身分領導別人，我想你會同意帶人是一件苦差事。領導者不會有連續兩天的好日子，假如今天很輕鬆，你知道明天恐怕不會太好過。但是一切有價值的事都是費勁的。如果人生的目的是輕鬆與舒適，沒有一個明智的人會願意承擔領導的重擔。

培養領導者更是難上加難，簡直像在自討苦吃。那就是為什麼那麼多領導者滿足於吸引並帶領追隨者，而不願意挖掘並培養領導者。追隨者通常很聽話，領導者則不然。然而，將生命投入培養其他領導者，會帶來很高的回報。正如勵志演說家亞特．威廉斯（Art Williams）常常說的：「我不保證事情會很容易，但我保證會很值得。」

二、培養領導者需要時間

維斯蒙特學院的校長蓋爾．畢比針對領導力的發展做過大量研究，在他的著作《塑造高效領袖》（The Shaping of an Effective Leader，暫譯）中寫道：

我們對領導力的認識不是一蹴而就的，這需要時間。在我們急功近利的文化中往往想抄捷徑，縮短標誌著我們逐步成長為領導者須經歷的思維、反省與行動。想明白領導者如何發展以及領導者為什麼重要，有賴見識、智慧與洞察力。

同時也需要時間。如果我們自己經歷了漫長而持續的過程才成為領導者，我們應該可以預料別人的領導力發展過程也是如此。

不久前，我跟幾個朋友一起去加州納帕谷（Napa Valley）一家酒莊遊覽。酒莊第三代老闆指著一面石牆，解釋說那面牆是他的祖父──酒莊創辦人開始砌的，後來創辦人的兒子及後者的兒子（現任老闆）繼續加蓋。聽著他一邊描述一邊向我們展示石牆的不同部分，我可以感受到他的自豪，以及對父親和祖父的崇敬。這裡有一種代代相傳的傳統意識和共同願景，其中有一股強烈的傳承感，那是急不來的。

如果你渴望做一些有價值的事，就必須放下急於求成的快餐心態，慢慢培養領導者。不是一蹴可幾的，而是一個緩慢的過程，需要細火慢燉。任何有價值的事情都需要時間，你必須放下急著衝過終點線的念頭，轉而尋找自己內心的滿足線。當你接受培養領導者所需的過程，你每天都可以衝過這條線。

三、培養領導者讓你的夢想觸手可及

人們往往高估自己的夢想，低估團隊的重要性。他們想，只要我相信，我就能做到。但事實並非如此。信念本身不足以成就任何事情，還需要其他元素，你的團隊將決定你的夢想的真實面貌。一個遠大的夢想碰上一個糟糕的團隊，會是一場噩夢。

（摘自《乘法領導》，商業周刊出版）

威廉斯 白領 領導者

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