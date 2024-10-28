管理前哨站／無人駕駛汽車 錢景亮

自動化旋風從工業生產領域，吹向商業活動範疇，創造無數幾近奇蹟的偉大成就，替代人力，提高效率，減少錯誤，降低成本，增強組織競爭優勢，締造企業高規格的獲利能力，創造國家與社會驚人的經濟利益，帶給人類前所未有的富裕生活，增進人們無比的生活歡樂，有目共睹。

商業自動化掀起新一波商業革命浪潮，躍升為當今企業競爭的新焦點，其中以服務自動化最受矚目。服務被視為是勞務的同義詞，泛指以勞力為主的產業之總稱，也是勞力密集產業。廠商為提升競爭力，不放過任何可以取代人力的機器設備與作業系統，一致認為自動化將是未來服務業的新主流，發展前景未可限量。

自動化服務加上機器人助陣，廣泛應用在許多領域，技術已經相當成熟，管理有大幅度進展，成效也明顯浮現。例如用來管理顧客依序排隊，有效減少人力，排除擁擠；自動售票作業系統，無須現場排隊等候；餐廳自助點餐系統，為顧客節省時間，替業者節省人力。

現代人出門自己開車愈來愈普遍。然而汽車愈來愈多，道路及停車場建設，趕不上汽車成長速度，每每造成交通瓶頸。許多企業家看準人們對汽車的依賴，領先投入無人駕駛汽車相關作業的研發、生產與推廣，希望自動化所衍生出來的無人駕駛汽車，可以滿足人們需求，有效解決交通瓶頸問題。其中，用於旅遊的小汽車及計程車最受矚目。

一、無人駕駛小汽車

沖繩著名觀光景點古宇利海洋塔（Kourl Ocean Tower），建在鄰近海岸的山坡上，遊客徒步上山到海洋塔，不但很不方便，而且非常吃力。風景區管理處慧眼預見顧客的需求，設有無人駕駛小汽車代步，免費提供服務。十幾部無人駕駛小汽車，循著地底下的隱藏軌道，列隊載客來回服務，車與車之間的間隔大約十公尺，每部車可以乘坐四位遊客，周而復始，循環不停，提供載客上山與下山服務，方便遊客旅遊，獲得高度好評。

小汽車沿著山間車道蜿蜒而上，緩慢行駛，讓遊客輕鬆觀賞沿途風光。終點為山上的展望台，居高臨下，視界寬廣，遠眺古宇利島大橋的雄姿，遙望山上四周美麗風景，觀賞海洋波濤變化景色，令人心曠神怡。

二、無人駕駛計程車

特斯拉公司執行長馬斯克提出無人駕駛汽車概念，包括自動客車Model One，無人駕駛出租汽車Cyber Cab，以及無人駕駛計程車Robotaxi，把無人駕駛汽車定義為自動化服務最高境界，引起熱烈討論。而當無人駕駛飛機加入服勤行列，馬斯克的勁爆構想，未來逐一實現將不是夢。

無人駕駛汽車問世，顛覆人類傳統的想法，大幅改變人們的生活與習慣，包括時間與空間概念改觀，居住與上班地點及環境的選擇等。而當移動化服務更普及，人際關係也將產生明顯的變化，新商業與服務模式未來將重新定義全球化格局。

近年來人工智慧（AI）被應用在許多領域，無人駕駛汽車因為有AI加持，勢將會有驚人的進展，而且前景未可限量。