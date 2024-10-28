聽新聞
0:00 / 0:00

管理前哨站／無人駕駛汽車 錢景亮

經濟日報／ 林隆儀（文化大學行銷所、廣告學系兼任副教授）
特斯拉發表Robotaxi。 路透
特斯拉發表Robotaxi。 路透

自動化旋風從工業生產領域，吹向商業活動範疇，創造無數幾近奇蹟的偉大成就，替代人力，提高效率，減少錯誤，降低成本，增強組織競爭優勢，締造企業高規格的獲利能力，創造國家與社會驚人的經濟利益，帶給人類前所未有的富裕生活，增進人們無比的生活歡樂，有目共睹。

商業自動化掀起新一波商業革命浪潮，躍升為當今企業競爭的新焦點，其中以服務自動化最受矚目。服務被視為是勞務的同義詞，泛指以勞力為主的產業之總稱，也是勞力密集產業。廠商為提升競爭力，不放過任何可以取代人力的機器設備與作業系統，一致認為自動化將是未來服務業的新主流，發展前景未可限量。

自動化服務加上機器人助陣，廣泛應用在許多領域，技術已經相當成熟，管理有大幅度進展，成效也明顯浮現。例如用來管理顧客依序排隊，有效減少人力，排除擁擠；自動售票作業系統，無須現場排隊等候；餐廳自助點餐系統，為顧客節省時間，替業者節省人力。

現代人出門自己開車愈來愈普遍。然而汽車愈來愈多，道路及停車場建設，趕不上汽車成長速度，每每造成交通瓶頸。許多企業家看準人們對汽車的依賴，領先投入無人駕駛汽車相關作業的研發、生產與推廣，希望自動化所衍生出來的無人駕駛汽車，可以滿足人們需求，有效解決交通瓶頸問題。其中，用於旅遊的小汽車及計程車最受矚目。

一、無人駕駛小汽車

沖繩著名觀光景點古宇利海洋塔（Kourl Ocean Tower），建在鄰近海岸的山坡上，遊客徒步上山到海洋塔，不但很不方便，而且非常吃力。風景區管理處慧眼預見顧客的需求，設有無人駕駛小汽車代步，免費提供服務。十幾部無人駕駛小汽車，循著地底下的隱藏軌道，列隊載客來回服務，車與車之間的間隔大約十公尺，每部車可以乘坐四位遊客，周而復始，循環不停，提供載客上山與下山服務，方便遊客旅遊，獲得高度好評。

小汽車沿著山間車道蜿蜒而上，緩慢行駛，讓遊客輕鬆觀賞沿途風光。終點為山上的展望台，居高臨下，視界寬廣，遠眺古宇利島大橋的雄姿，遙望山上四周美麗風景，觀賞海洋波濤變化景色，令人心曠神怡。

二、無人駕駛計程車

特斯拉公司執行長馬斯克提出無人駕駛汽車概念，包括自動客車Model One，無人駕駛出租汽車Cyber Cab，以及無人駕駛計程車Robotaxi，把無人駕駛汽車定義為自動化服務最高境界，引起熱烈討論。而當無人駕駛飛機加入服勤行列，馬斯克的勁爆構想，未來逐一實現將不是夢。

無人駕駛汽車問世，顛覆人類傳統的想法，大幅改變人們的生活與習慣，包括時間與空間概念改觀，居住與上班地點及環境的選擇等。而當移動化服務更普及，人際關係也將產生明顯的變化，新商業與服務模式未來將重新定義全球化格局。

近年來人工智慧（AI）被應用在許多領域，無人駕駛汽車因為有AI加持，勢將會有驚人的進展，而且前景未可限量。

作業系統 計程車

延伸閱讀

「開放邊境」之敵 馬斯克過往全被挖…遭爆曾在美國非法工作

外媒揭普亭與馬斯克互動頻繁 曾幫習近平要求「別給台灣星鏈」

經濟日報社論／馬斯克替川普助選 恐得不償失

美司法部傳發函警告馬斯克：「天天抽百萬美元」催票恐違法

相關新聞

歐洲線海運長約價有望倍增 牽動貨櫃三雄走向

貨櫃海運歐洲線合約換約期將屆，11月起將進入密集議約期，包括季約、半年約、年約等，未來三個月一直談到農曆年前大勢底定，業...

中鋼前總座王錫欽 加入華新麗華團隊

不銹鋼暨線纜大廠華新麗華成功延攬剛卸任的中鋼前總經理王錫欽加入團隊，市場普遍認為，華新麗華搶到寶，未來，其不銹鋼與特殊鋼...

管理前哨站／無人駕駛汽車 錢景亮

自動化旋風從工業生產領域，吹向商業活動範疇，創造無數幾近奇蹟的偉大成就，替代人力，提高效率，減少錯誤，降低成本，增強組織...

經濟選書／乘法領導 培養人才的心理準備

如果你是一名領導者，無論層級高低或能力大小，你的組織會因為你開始培養領導人才而受益。好消息是，領導者是可以培養的，還有另...

生技論壇11月6日登場／吳欣芳：生醫發展 三路進擊

中華開發生醫基金總經理吳欣芳表示，2024年國內生醫募資金額迭創新高，整體產業發展呈三大趨勢，一是併購已成為指標公司主要...

預期貨櫃本周運價漲勢不弱

貨櫃運價11月起可望有連番上漲，國內貨櫃航商表示，由於年度調度及歲修的關係，第4季部分航線出現減船情況，也是加速近期價格...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。