富邦建設「合作金庫宿舍都更案」 預計明年第3季公開

富邦建設在北市蛋黃區推出不少膾炙人口的住宅案，繼大安區「富邦藝庭」完銷後，日前宣布，10年前標下位在捷運大安站旁的「合作金庫宿舍都更案」，預計2025年第3季取得建照後公開。

富邦建設董事長宋良政表示，位在捷運大安站旁的「合作金庫宿舍都更案」，屬於蛋黃中的蛋黃，該基地一年前改裝成「富邦藝庭」的接待中心，該案銷售約一年，據實價登錄，平均價格破200萬元，總價約在7、8千萬元，近期已經正式完銷，中間歷經三次信用管制，每次打炒房都讓客戶猶豫一次，所以這案銷售可謂是「說起來容易，但其實也不容易」。

宋良政表示，由於「富邦藝庭」完銷，該塊基地近期與甲桂林廣告攜手策劃一場建築藝術展「富藝旅」記錄時代光影，也為預告富邦建設明年大安區新案。

宋良政說，2024年堪稱富邦的藝術元年，信義計劃普立茲克建築獎大師Renzo Piano設計的富邦美術館風光開幕、藝術基金會粉樂町無牆美術館在各個街廓活躍登場，「富藝旅」即將改建的建築藝術展勢必再續話題。

富邦集團跨足建設產業之後，不斷以國際視野嚴選精華區段開發，打造精緻作品改變街廓，創造理想居所空間，同時積極將藝術資源導入社區生活。「富藝旅」就像一份時光的禮物，十年都更期間點亮都市更新的煨火，揉合鄰里情感，讓國際旅人歸心佇留、也讓台北看見未來之光。

談到近期布局概況，宋良政表示，富邦建設目前手中有7筆都更案已經送件，主要都位在信義區、大安區等精華地段，由於公司口碑良好，不少地主都有前來洽談詢問，目前也在積極評估中，帶先決條件是基地面積得大於500坪，主因這樣建築美學與空間才能有一定的發揮空間。