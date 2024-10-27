安永星光天使公益音樂會 善款捐贈公益凝聚社會力量

音樂是最能觸動人心、療癒心靈的最佳方式，安永聯合會計師事務所26日舉辦「安永星光天使公益音樂會」，在悠揚的旋律中傳遞愛與關懷，營造出喜悅與和諧，共同擁抱樂聲，創造更美好的世界。

此次音樂會凝聚社會各界的力量，期望透過音樂的感染力，喚起大家對於社會議題的關懷，實踐企業推動社會進步的承諾。由安永號召多家企業夥伴一同響應，將公益音樂會的善款捐贈給羅慧夫顱顏基金會、唐氏症基金會、中華民國運動神經元疾病病友協會(漸凍人協會)共三家公益組織，支持他們持續關懷並扶助需要幫忙的人，共同推動社會進步。

安永聯合會計師事務所審計服務部營運長黃建澤分享，安永長期以來十分重視藝術、教育與人文關懷，期望透過各種活動及捐助計畫回饋社會，也鼓勵員工積極參與並關注各種社會議題，將專業知識傳遞給年輕一代，激發更多的正向力量。

音樂會當晚，邀請到盧易之、翁臆晴、張絜宇等多位傑出音樂家，與安永財務管理諮詢服務股份有限公司何淑芬總經理以及二位業餘音樂演出者林榮松博士及賴素月女士共同獻藝，以鋼琴獨奏、聲樂表演、四手聯彈等多元方式，精彩演奏一系列迷人雋永的樂曲。音樂會上多元的曲風讓大家沉醉於旋律中，包括多首古典名作，耳熟能詳的世界名曲「小星星變奏曲」、「歸來吧蘇連多」，以及臺灣經典民謠歌曲「望春風」、「家後」等。特別的是，鋼琴家盧易之首次演繹全新創作的臺灣民謠「四季紅幻想曲」，並與何淑芬攜手四手聯彈，為經典旋律賦予全新的生命，讓音樂的魅力在當晚綻放無限光芒。