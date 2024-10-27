長榮航前3季拚賺贏去年 孫嘉明：明年客貨運續強

長榮航第3季獲利再拚新高，法人看好，前3季每股盈餘有望追上或賺贏去年全年；長榮航總經理孫嘉明表示，明年客運量價持穩，貨運續強，農曆春節9天連假，以東北亞、歐洲銷售最旺，長榮航著手新千歲、松山增班，青森則會復航。

疫後客運需求快速成長，機票價格居高不下，加上AI、電商激勵貨運幾乎無淡季，今年航空業營運續創佳績。

長榮航第2季稅後獲利新台幣77.88億元，季增65.2%，創單季獲利新高紀錄，每股盈餘（EPS）1.44元，累計上半年稅後獲利125.01億元，EPS為2.31元。

法人推估，長榮航受惠暑假客運旺季挹注，加上8月貨運收入拉高，第3季續寫單季營收新高，獲利也將優於第2季，有望續創新高，累計前3季EPS至少接近4元，長榮航2023年每股盈餘為4.01元，力拚今年前3季可追平、甚至超越去年全年EPS。

2024長榮航空城市觀光馬拉松今天開跑，超過2萬4000名海、內外跑者集聚，長榮航空總經理孫嘉明受訪時表示，明年客運需求量不變，價格雖有壓力，但整體仍持穩表現。

首季因為農曆春節和寒假挹注，向來是客運旺季，孫嘉明說，看好明年旅遊熱潮續旺，受惠春節假期長達9天，需求量和機票價格和去年高基期相比「沒有差異」，可見毫不遜色，東北亞日韓、歐洲航線最暢銷，歐洲的載客量一直都很高。

但他也點出，「年前一定旺，過完年大家回來上班，價格就會下來，低一點是一定有，但不會差太多」，顯示過年完後的機票價格雖稍見壓力，但不會比去年差異太大，客運量價整體還是持穩表現。

針對明年貨運展望，孫嘉明表示，AI和電商還是擔綱重要的角色，AI持續是主軸，電商占比更高，估計明年整體貨運將會呈現續強格局。

至於長榮航評估的新航點方面，長榮航先前已指出，會評估北美包括波士頓、華盛頓DC及達拉斯，將於明年冬季班表新闢航線，目前以達拉斯呼聲最高。孫嘉明表示，長榮航在東北亞將針對新千歲、松山增班，青森則會在今年10月29日起復航。

此外，波音23日否決一項新的勞動合約提案，並將繼續進行罷工。孫嘉明評估，波音罷工影響的是737和777貨機的製造，而長榮訂購的787製造廠位於北查爾斯頓，較不受影響。