2024長榮航空城市觀光馬拉松盛大開跑

2024長榮航空城市觀光馬拉松27日在總統府前盛大開跑，超過24,000名海、內外跑者集聚一堂，共同挑戰自己的最佳成績！

長榮航空孫嘉明總經理邀請臺北市蔣萬安市長、臺北市政府體育局呂生源專門委員、交通部觀光署國際組黃易成組長、中華民國路跑協會郭國雄理事長、中華民國文化休閒運動協會秦熙嶽名譽理事長、TSC運動顧問公司李振賢資深顧問、日本青森縣宮下宗一郎知事、美國休士頓旅遊局Jorge Franz局長等多位嘉賓共同鳴槍，為賽事揭開序幕。

海內外菁英跑者齊聚持續推動幼苗計畫，休士頓塗鴉藝術家GONZO247操刀主視覺 與台灣知名插畫家現場即興作畫，都是今年很重要的特色跟亮點，歡慶台北-青森航線啟航 長榮航空攜手贊助商推動綠色馬拉松。

長榮航空城市觀光馬拉松是台灣少數獲得國際馬拉松總會暨路跑協會(AIMS)國際認證接軌全球標準的賽事，並成為許多國際馬拉松的參賽門檻，今年共吸引了近40個國家超過1,500名國外跑者來台參賽。全程馬拉松男子組由日本跑者鈴木智以2小時23分42秒率先衝線，女子組由澳洲跑者Eva Mure以2小時57分38秒奪得冠軍。

奧地利選手Franz Gugenberger現任薩爾茲堡田徑協會副會長，是一位熱愛馬拉松的資深跑者。至今已跑遍全球包括大溪地、南非、挪威等地34場馬拉松賽事。為了尋找一場獨特且未曾踏足過的城市來完成他的馬拉松生涯告別賽，最終選擇了從未探索過的台北，參加長榮航空城市觀光馬拉松，為他的馬拉松生涯畫上完美的句點。

長榮航太也攜手台灣、日本及美國約30位合作夥伴組成跨國團隊共襄盛舉，並特製紀念跑衣，創造珍貴回憶。

長榮航空為鼓勵跑者挑戰自我，除提高全馬及半馬的男女冠軍獎金，國內全馬男女排名第一名還特別加碼送出長榮航空全球不限航點經濟艙機票一張。如此豐厚的獎項，讓台灣好手紛紛衝出佳績，半程馬拉松男子組由周庭印以1小時08分57秒成績收下冠軍，而女子組曹純玉以1小時21分05秒摘下后冠，完成長榮半程馬拉松六連霸。賽後曹純玉表示：「剛比完柏林馬拉松，身體有點疲憊，加上今天天氣較炎熱，對成績沒有到非常滿意，不過還是很開心能夠完成六連霸。」

至今已推展3年的10公里「幼苗組」競爭同樣激烈，男子組由李簡念宸以36分08秒衛冕冠軍，突破上屆的36分26秒的成績，也是10公里成人組的第11名，充分展現潛力，女子組冠軍戴采潔則跑出41分38秒，是10公里成人女子組的第5名。去年廣受好評的「10公里幼苗-團體組」也續辦，優勝隊伍除了每人可獲得NIKE跑鞋1雙，還能參加「印帝」周庭印為期一週的專屬特訓班。

今年賽事主視覺由休士頓知名街頭塗鴉藝術家GONZO247操刀，GONZO247作為休士頓街頭藝術先驅，畫作風格相當繽紛，他以多次搭乘長榮航空訪台經驗及去年親臨賽事的感受作為靈感，將台北及休士頓的知名地標展現於創作中，以圓弧波浪狀橋樑以及奔跑中的跑者串起兩座城市。今日GONZO247親臨現場，與台灣著名塗鴉藝術家BOUNCE一同在休士頓旅遊局攤位作畫，兩位分別利用強烈的色彩描繪出台北北門及休士頓太空人的城市印象，將兩幅成品結合在一起，達到雙向交流的目的，吸引眾多跑者聚集欣賞。

為歡慶長榮航空台北-青森航線，將於10月29日開始提供每週3班的定期航班，青森縣廳特別從日本空運來台新鮮蘋果，經由遊戲與跑者分享甜蜜蘋果滋味，更加碼贈予各組冠軍一大盒青森蘋果。