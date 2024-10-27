中小企業ESG永續轉型最大拼圖／良器減塑 革自己的命

走進建築工地，到處可見裝著油漆、樹脂等施工材料的白色塑膠桶。但當原料用完，這些桶子因內壁接觸到化學物質、又不易清洗，往往不會進到回收體系，而是直接當成廢棄物處理。

這類工地常見的化工、油漆塑膠提桶，約七成由桃園龜山的「良器集團」製造。看到桶子只裝過一次原料就被丟棄，「覺得很可惜啊！」良器集團總經理陳韋如說。她開始思考：如何增加塑膠桶回收率、減少廢棄物？

塑膠業者重新定位

對1989年創立的良器集團來說，以塑膠業者之姿關注後端回收和廢棄物處理，並非突然蹦出的念頭，因為全球「減塑」浪潮，早打到自家門前。

2020年，良器集團有批貨要運往斯里蘭卡，該國政府卻突然宣布禁止進口多數塑膠製品，以保護因食用廢棄物而死亡的野生動物。「公司雖然在台灣，但全世界正發生的減塑、限塑，跟我們息息相關，也會產生衝擊。」陳韋如說起當時省思：「我們得知道國際發生什麼事，也必須跟上。」

那是陳韋如在良器集團工作的第四年。2016年，陳韋如結束在美國的工作，回台加入父親創立的良器集團，從業務經理做起。2020年，陳韋如升上總經理，「斯里蘭卡事件」更讓她決心帶著公司重新思考自身定位。

經歷內部討論和外部顧問指導，良器集團新的企業定位出爐，「以前是塑膠射出製品的生產者，未來，我們要成為『包裝解決方案的提供者』。」陳韋如說。簡單說，就是提供更環境友善並解決客戶需求的包裝方式。

創新點子突破難題

2021年，良器集團研發出不含塑膠的竹纖桶，且通過SGS和Intertrk第三方認證。良器集團也使用消費後回收的塑膠再生料（PCR）製作塑膠桶。

塑膠射出成型機廠商「震雄機械」是良器PCR桶的機器供應商，震雄機械業務經理張佑成說，震雄在良器引薦下，和專精AI影像辨識的「奕瑞科技」合作，把AI品質檢驗導入PCR桶的生產線，桶子表面有無黑點、桶壁厚度平均與否，都能立即發現；AI促成產線自動化，也能協助客戶應對缺工問題。此外，良器製造PCR桶的機器屬於電力驅動的「全電機」，比「油壓機」能源轉換效率更高，也不會漏油及噪音過大。

要當包裝解決方案的「提供者」，創新點子也很重要。

當塑膠桶廢棄問題，碰上客戶承裝化學物質的需求，良器團隊想出一個解方：用「內襯」隔絕桶壁和化學物質，讓塑膠桶可回收，或重複使用。

為了推動研發，良器集團申請經濟部中小企業署113年度的「循環共創計畫」，讓外部計畫案的期中報告、期末發表時程，成為內部自我督促的時間表，並獲得財團法人塑膠工業技術發展中心（以下簡稱塑膠中心）的輔導資源。「頭先洗下去，才能逼自己動起來。」陳韋如說。

良器集團ESG心法 圖／經濟日報提供

要熬過研發撞牆期

研發過程的撞牆期也不可避免。為了讓內襯有足夠的耐受性，良器集團找了五家廠商、前後測試11款皮料，歷時三個多月才找到最適合的材質。

更重要的，是建立團隊信心。為新產品打造模具、買機器都要資金，陳韋如表明這是促進長遠發展的「投資」，激勵團隊大膽做事。此外，逐步完成階段性目標、計畫期間獲得輔導單位正面回饋，都讓團隊更有動力。

良器集團以5.4萬件為基準，比較「直接使用塑膠桶」和「一塑膠桶搭配一內襯」，從生產到回收廢棄的全生命周期碳排。結果發現，使用塑膠內襯的情境可減少13.65公噸碳排。

為了確認虛擬情境是否可行，良器集團向環氧樹脂業者提議使用有內襯塑膠桶，樹脂業者再充填原料，把商品送到終端的工程行。因為環氧樹脂成品非常黏、難清洗，原本桶子幾乎不可能回收，用內襯最能促進減碳。

結果，許多工程行開始打聽內襯來頭。原來，工程行得花錢清運廢棄物，但當塑膠桶可回收，廢棄物就從1公斤重的塑膠桶，減少為40公克的塑膠內襯，大量降低清運成本，促成減碳和節流的雙贏。

陳韋如說，最理想的使用情境，是一個桶子搭配多個塑膠內襯重複充填原料。考量桶子經工地粉塵和運輸等耗損影響，以一個桶子搭配四次內襯計算，5.4萬組產品的減碳量可達到107.71公噸。雖還有運輸、倉儲等成本需克服，良器已針對該情境進行客戶訪談，以了解消費者看法。

塑膠中心經理許祥瑞表示，這項創新案例不只延長桶子壽命，也扭轉業者的使用習慣。「這是『革自己的命』！」許祥瑞說；因為若確立一個塑膠桶搭配多個塑膠內襯的商業模式，桶子和內襯售價有落差，減少潛在塑膠桶的銷量，等於少賺了利潤。

開發新品，未來卻可能和自家招牌產品打對台，難道不擔心嗎？陳韋如堅定地說，客戶需求已出現，「我們不做，不代表別人不會做。如果不革自己的命，就是被動地被別人革掉」。

回到個人層面，陳韋如希望能為永續投注一份心力，「可能因為我是三個小孩的媽。」除了為下一代留下更好的環境，她也希望透過綠色設計、促進循環使用，呈現產業和環境共存的前景，吸引更多人才加入。