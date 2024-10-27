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台北旅展規模再升級 業者推各式優惠大搶商機

經濟日報／ 記者黃淑惠／台北報導
亞洲人氣最高的2024「ITF台北國際旅展」即將於11月1日至4日於台北南港展覽館登場。示意圖。圖／台灣觀光協會提供
亞洲人氣最高的2024「ITF台北國際旅展」即將於11月1日至4日於台北南港展覽館登場。示意圖。圖／台灣觀光協會提供

亞洲人氣最高的2024「ITF台北國際旅展」即將於11月1日至4日於台北南港展覽館登場。今年規模再升級，集結111個國家及城市，共1,500個攤位盛大展出，一站滿足旅遊所有需求；出國旅遊、國旅、飯店住宿餐飲一網打盡，是尋找奢華住宿、五星美饌的最佳平台。

每年的ITF旅展，都是旅遊愛好者的年度盛宴，也是國內四大航空業者觀察明年度客運市場好壞的最重要指標；華航、長榮航空線上旅展已經率先開跑，華航推最低77折起，疫後解封後出國需求熱度不退，線上銷售比去年還熱絡；星宇航空官網及App全航線機票享85折起。

亞洲人氣最旺、台灣唯一國家級的ITF台北國際旅展今年邁入第38年、第32屆，不僅是全台旅遊界關注度最高、規模最大、歷史最久的旅遊盛會，更是熱愛旅遊的民眾尋找最新旅遊資訊的年度必逛旅展；旅遊達人新情報最前線，國內國外自助、團體行通通都有。

ITF官網宣布，今年集結日本、韓國、馬來西亞、泰國、捷克、法國、中美洲等111個國家地區，還有航空公司、旅行社、飯店、遊樂園等單位齊聚。

各家業務親自解說讓消費者問到飽，讓消費者掌握最新旅遊趨勢及產品，搭配全場滿額、信用卡滿額贈禮再升級，獨享折扣優惠，讓機票、遊程、住宿餐券、泡湯券、遊園門票一次購足，各國精彩文化表演、超萌吉祥物大遊行也不容錯過。

ITF官網也分析，今年旅展是探索遊輪假期新選擇、鐵道周遊券大揭密、航空行程超值航線，完美行程新玩法通通都在ITF，全球航空大放送、各大旅行社齊聚一堂力推超值商品，節日假期度假靈感一應俱全，不論是要找跨年煙火、滑雪行程、賞櫻勝地、泡湯之旅，還是機+酒行程、熱門交通票券、當地體驗，甚至影視遊程、農村酒莊等，ITF讓消費者即時掌握最新趨勢。

出國旅遊 旅展 行程

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