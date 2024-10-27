產業追蹤／AI賦能 醫療產業邁大步

面臨少子化與人口老化的雙重挑戰，不僅影響勞動力結構，也對醫療資源的需求帶來巨大的壓力。隨著醫療照護需求的增加，傳統醫療系統逐漸無法負荷如此龐大的患者群體。此時，AI智慧醫療的興起提供創新解決方案，不但實現更精準的診斷與治療，有效減輕醫療人力不足，且為日益增加的老年人口提供更高效的照護模式，進而推動未來醫療產業的轉型與升級。

根據市調機構Markets and Markets調查，2024年全球AI健康照護（AI in Healthcare）市場約200億美元，2029年可望跳升至1,484億美元（約新台幣逾4.7兆元），期間年均複合成長率達48.1%。由此可見，AI不但是智慧醫療的重要商機關鍵，更是創新應用的核心。

台灣擁有醫療與資訊兩大領域的優勢基礎，是發展AI智慧醫療最具競爭力的創新基地。在醫療領域台灣擁有世界級醫療品質及完備健保系統；在資訊科技則以創新與應用處於領先地位，兩者結合快速推進台灣AI智慧醫療應用發展。但要如何將數位資訊轉化為臨床實務應用，是目前全球產業發展AI智慧醫療面臨的最大挑戰，包括：在龐大醫療資料數據中提取有價值的資訊、確保AI系統的精準性與安全性，這都是必須克服的關鍵。唯有解決這些轉化過程中的挑戰，才能在全球AI智慧醫療市場中取得領先競爭力。

工研院以深厚的跨領域技術整合能力扮演轉化的關鍵引擎，憑藉在生物醫學、資訊科技和工程領域的研發量能，透過跨域創新與整合，讓科技發揮綜效。工研院開發出一系列AI輔助分析系統，從預防、診斷、治療到照護，其中在醫療影像診斷方面，能夠迅速且精準地辨識影像中的病變，減少診斷時間並提高診斷準確性。在醫療治療上，運用分析患者基因數據，針對癌症和罕見疾病提供個人化治療方案。在智慧照護上，結合可穿戴醫療裝置，實時監測患者的健康狀況，並透過AI進行數據分析，提前預警甚至提供醫護決策更全面性的依據。

例如肝癌死亡率蟬聯十大癌症死因第二位，影響國人健康甚鉅，工研院針對肝臟腫瘤治療應用開發，協助醫生判斷消融術後預後的AI影像辨識模型，從數萬張患有肝腫瘤電腦斷層影像去定義、轉化、建構判讀模型，再從數據分析轉譯為醫生可理解的醫療訊息，進而成為協助醫護人員快速判斷甚至提出更全面、更深度的影像分析。此外，為提供醫護人員更便捷的臨床輔助，開發全球首款專為華語醫療體系設計的商業化醫療助理系統「醫護聲易通」，可精準辨識醫療專業術語，支援多達96種語言，包括中文、日語、西班牙語、泰語等，並轉換為文字醫療紀錄及結構化報告，可縮短醫護人員75%的行政作業時間。

工研院開發智慧醫材等科技

藥物開發方面，整合生成式AI和預測模型，可快速預測藥物吸收、代謝與毒性，還能模擬藥物與疾病標的物的結合，進行深入的體外實驗與數據驗證，特別是在開發針對肌萎縮性側索硬化症（ALS）的候選藥物時，AI藥物擴散模組的預測結果與體外實驗相關性高達86%。

在高齡日常照護部分，工研院與中化銀髮合作將日本ICT REHA復能系統累積十年以上、2,600萬筆數據量，從健康醫護數據的探勘、比對，再結合台灣生活模型開發以個人為中心的照護促健系統，讓長者照護從被動轉為主動，並藉此發掘出創新的智慧照護商業模式。這些AI賦能創新應用，讓精準醫療個人化，並提供全方位健康台灣防護網。

醫療與科技的結合已是全球趨勢，隨著AI的快速發展，醫療產業正全面邁向精準健康。AI不僅能解碼複雜的醫療影像與海量數據，提供更精準的診斷與個人化治療方案，還為醫療照護與健康促進產業注入前所未有的商業動能與創新潛力。台灣憑藉全球領先的醫療品質與科技實力，具備獨特的競爭優勢。唯有搶先建構強大的AI與智慧醫療及照護對接平台，才能在這場全球競賽中順勢而上，實現技術與產業的雙重突破，掌握未來醫療藍海市場的先機。（作者是工研院副總暨生醫與醫材研究所所長）