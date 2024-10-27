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每周一勢／殯葬禮儀服務家數 占業界81%

經濟日報／ 本報訊
圖／經濟日報提供
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財政部統計，我國殯葬業以「殯葬禮儀服務」為大宗，2023年家數3,661家，占整體殯葬業八成一，寵物屍體處理33家，其他殯葬服務830家，總計4,524家，較2022年增加148家。

寵物臨終送行 商機升溫

財政部統計，2023年殯葬業銷售額244億元，五年增9.1%，其中寵物屍體處理業營業額1.3億元，但五年來增9.8倍，顯示隨毛經濟範圍持續延伸，寵物臨終送行商機亦在加溫。

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北市平均銷售額3,622萬元

財政部指出，殯葬業主要分布於人口較多的縣市，2023年台北市每家銷售額3,622萬元，遠高於全台平均539萬元，主因大型禮儀公司設立於台北市，並經營跨區服務。

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寵物 屍體

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