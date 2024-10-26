味丹企業集團歡慶70周年慶 宣示價值轉型、永續發展

國內老牌食品大廠味丹企業集團喜迎成立70周年的重要里程碑，26日在台中富貴天心特區舉行70周年家庭日慶祝活動。此次活動不僅與員工及家屬共享企業成長的喜悅，並揭示集團未來的戰略發展方向，強調價值轉型將成為推動企業邁向新高度的關鍵動力。

26日在味丹集團70周年企業家庭日活動上，財團法人味丹文教基金會捐贈一輛全新故事志工巡迴車，車身繪有充滿活力的石虎，超萌圖案吸引大小朋友的目光。

這輛巡迴車將隨志工們走遍大台中，將閱讀的快樂帶到每個角落，讓書香幸福無所不在。台中市文化局長陳佳君及台中市立圖書館館長曾惠君出席捐贈儀式，感謝基金會多年來支持台中閱讀文化，透過公私協力，推動城市閱讀。

在此次慶祝活動中，味丹企業集團董事長楊頭雄強調，企業的未來發展將緊密圍繞三大「價值轉型」為核心主軸：（1）價值實現：核心業務健康成長，聚焦創新價值領域。（2）價值擴大：新創事業加速拓展，推動第二成長曲線。（3）價值驅動：數位變革低碳轉型，驅動永續轉型價值。

26日的慶祝儀式中，特別將此核心策略設計成六座基柱，由經營團隊共同點亮象徵榮耀之光的燈球，期許全體味丹人攜手團結，落實價值轉型，共同啟動永續未來。味丹集團去年營收約230億元。

味丹集團7月與精湛建設簽約，正式啟動「國際台中會」富豪聚落投資計畫。國際台中會位於台中國際高爾夫球場旁的富貴天心特區，總開發面積達330公頃，其中富豪聚落專區占地20公頃，標榜全客製化，總銷逾100餘億元。

值得注意的是，全案除了國際台中會之外，後續還有60公頃土地仍在整合中，大陸建設另有10公頃的別墅社區合建案，預計明年取得建照開賣，加上與雲品合作的「富貴天心」溫泉度假別墅、米其林餐廳等，總開發價值上看500億元。

為了實踐永續發展的承諾，味丹集團在周年慶特別舉辦一場「綠色植樹活動」，邀請經營團隊及員工一同參與，在富貴天心特區的映月公園共同栽種象徵永續長久的樹苗。

味丹集團響應台中市政府「幸福宜居、低碳城市」政策，在頭嵙山區140公頃基地植樹，目前已種下約3萬多棵樹，並捐贈50棵30年的烏心石種在中央公園。

另外，味丹文教基金會長期致力於公益回饋及教育文化的推展，響應台中市政府文化局打造閱讀零距離的書香城市，除每年定期捐助沙鹿深波圖書館經費外，特別捐助台中市立圖書館故事志工巡迴車一部。

長期推動教育文化的深波愛心基金會暨味丹文教基金會，每年獎掖優秀清寒學子獎助學金，至今已屆滿40年，嘉惠數萬名學子，26日由24位優秀學生代表領獎，鼓勵這些優秀的國家未來主人翁在求學過程中，持續努力追求夢想。

味丹集團藉由周年慶家庭日活動規劃，鼓勵員工在工作忙碌之餘，帶著家人親友一同歡聚，也凝聚員工士氣與向心力。

楊頭雄說，面對全球競爭態勢及環境快速變化的挑戰，企業轉型刻不容緩，味丹在新「價值轉型」的策略引領下，積極推動「高值化」、「差異化」、「數位化」等轉型工作，期許員工堅定信心，共同發揮創新、專業、謙和、卓越的味丹精神，讓味丹持續發光發熱、永續成長。