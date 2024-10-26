高雄食品展溫哥華虛擬登場 近50名加國業者捧場

「2024高雄國際食品展」正在高雄展覽館舉行，溫哥華台灣貿易中心越洋為台灣廠商加持，邀請加拿大業者透過視訊獲得第一手食品展消息。許多業者對高雄的海味產品和Halal清真食品特別感興趣。

近50家溫哥華企業和商家今天在大溫哥華地區參與台貿中心舉辦的「高雄國際食品展虛擬秀」，透過視訊鏡頭，隨著在食品展現場的主持人進行攤位巡禮，了解在台灣最夯和健康美味的各類食品。

溫哥華台貿中心主任邱仕敏表示：「很多加拿大業者都鍾情台灣食品，但礙於種種因素無法親自到台灣尋好貨。網路無國界的時代，我們依然可以讓加拿大廠商和台灣廠商對接，除了透過視訊鏡頭瀏覽食品展場之外，也附上完整台灣參展廠商資料和產品細節，為有興趣的加拿大廠商進一步牽線。」

台灣食品的品牌多元性、時尚感和精緻化，令溫哥華業者印象深刻。

溫哥華食品公司Truffles Fine Foods總裁拉伊（NinRai）讚揚台灣食品將傳統和創新元素融合得非常好。

他對中央社說：「溫哥華的素食風儼然成了一種流行趨勢，喜歡清真食品的人也很多。我很意外發現台灣的蔬食料理選擇很多，高雄食品展區中也有清真食品選項，我會嘗試選購一些台灣食品。」

溫哥華萬巒豬腳負責人盧政助每年從台灣進口非常大量的食材醬料。他說：「一定要用台灣產品，才能做出真正的好味道。」

加拿大是台灣食品第10大出口國，且卑詩省占了台灣食品出口到加拿大總量的40%。

卑詩省台灣商會會長翁家婷對中央社說：「卑詩省是多元文化匯聚地，對外來食品接受度很高，亞洲移民數量又很龐大，一定會非常喜歡台灣食品。台貿中心帶大家『虛擬越洋』走一趟食品展，每個人都食指大動了。」

台貿中心也在活動現場準備多款美食，包括滷肉飯、炒米粉、炸春捲、客家豬腳、台式小炒、各種滷味、精緻甜品等，讓與會者享受滿滿的台式好滋味。