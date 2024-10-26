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CP 值破表的大型二手公益市集 11月2日國父紀念館廣場舉行

經濟日報／ 記者廖賢龍／即時報導
-1111「循寶夠物節」 萬件精選二手商品.球星珍藏寶物競標 2024全台唯一聯合九家企業合辦CP值破表的大型二手公益市集11月2日（六）國父紀念館廣場上午10點見。（光寶文教基金會／提供）
-1111「循寶夠物節」 萬件精選二手商品.球星珍藏寶物競標 2024全台唯一聯合九家企業合辦CP值破表的大型二手公益市集11月2日（六）國父紀念館廣場上午10點見。（光寶文教基金會／提供）

年底周年慶一波接一波，不想花大錢也想買到好東西？還是想競標知名球星的私藏好物？2024年可千萬別再錯過這場千載難逢、串聯全台最多異業夥伴的永續盛會。光寶科技（2301）以「珍心共享，好友價值」為主題，首度串連八大永續標竿企業於11月2日（六）上午十點起在台北國父紀念館廣場，共同主辦「-1111循寶夠物節」，堪稱最多異業結合的永續盛會。

今年，集結企業的力量，共募集近萬件高品質、CP值破表精選二手寶物，從3C用品、名牌包到獨特珍藏公仔，更集結各企業夥伴長官與知名球星親筆簽名球鞋、藝人的珍藏逸品參與競標拍賣環節，一同實踐綠色消費與綠色生活，激發眾人「循環寶物」、「減法夠物」的永續意識，「-1111循寶夠物節」讓你的每一筆消費都更有意義。該活動不單是舊物延續生命，更是激發大家的善心，活動義賣所得將全數捐贈給涵蓋六大多元領域、高達14家NGOs，消費的同時也能為環境與公益盡份心力，讓好的事情擴散蔓延，發揮更大正向效益！

光寶科技秉持，不只寶物，好的理念也要循環紮根，「循寶夠物」的概念能夠不斷地擴散蔓延。在追求淨零轉型的年代，企業是其中的關鍵行動者與引導者角色，光寶在營運與解決方案中審慎思考減少地球資源浪費，提出最佳的綠色方案。資源循環再利用已是台灣2050淨零轉型的重要策略之一，希望從生活中開始，邀請社會大眾共同參與。

「-1111循寶夠物節」除了特色攤位，更有去年大受好評的競標拍賣、美饌佳餚、街頭藝人、ESG益智闖關遊戲，今年更邀請體育新聞主播張立群、中華職棒球員、中華職棒味全龍啦啦隊員、藝人與KOL等嘉賓參與，並邀請信義房屋、天下永續會及CSR@天下將共同倡議，以正向效益的思維，落實物盡其用精神、讓愛無限循環。歡迎一起加入減法循環生活，相揪來國父紀念館廣場「循」寶「夠」物！下單永續未來。

中華職棒 光寶科 綠色消費

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