中裕愛滋病新藥受試者完成治療療程、取得陸專利

中裕（4147）26日公告長效型TMB-365/TMB-380愛滋病療法2a期臨床試驗 最後一位受試者完成所有治療療程，預計最快2024年底可獲得初步結果分析，若結果符合期望，2025年將推進至Phase 2b臨床研究，並與大廠談授權。

中裕並同步公告，愛滋病新藥TMB-365以組胺酸(histidine)修飾，提升藥物動力學的工程技術取得中國大陸專利證書。中裕強調，公司現已在全球各主要國家或地區提出此項專利申請。專利保護期可至2040年。

中裕新藥上午宣布，長效型TMB-365和TMB-380以每兩個月一次方式治療愛滋病2a期臨床試驗，最後一位受試者完成所有治療療程。本次臨床試驗預計2024年底至2025年初將可獲得初步結果分析，將適時發佈相關訊息以及安排後續國際研討會數據發表。如果研究結果符合期望，預計2025年推進至Phase 2b臨床研究，並持續與大藥廠進一步洽談授權合作。

中裕於2022年啟動長效型TMB-365及TMB-380合併使用的臨床1b/2a試驗。2023年9月已完成先鋒組臨床1b試驗並於2024年3月於CROI國際研討會發表，現正執行核心組臨床2a期試驗。

此外，愛滋病新藥TMB-365以組胺酸修飾提升藥物動力學之工程技術(Histidine Modification)取得中國國家知識產權局核發的專利證書，發明專利名稱為「具改藥物動力學之經酸鹼度依賴性抗原結合活性工程化之抗人類免疫缺乏病毒抗體」。

中裕表示，TMB-365 M52的醣基修飾工程技術(Glycan Modification)先前已經獲得美國、日本、德國、英國、法國、西班牙、義大利、大陸、台灣等多個國家之專利核准。此次中國國家知識產權局核發的專利是繼日本專利局、中華民國經濟部智慧財產局以及美國專利及商標局核准以組胺酸修飾工程技術(Histidine Modification)提升TMB-365藥物動力學表現，即延長其血中半衰期，最終讓TMB-365有效藥物血中濃度能夠維持較長的時間，而成為長效型單株抗體藥物。