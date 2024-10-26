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新北育兒家庭福利 社會住宅租期擬延長至12年

聯合報／ 記者葉德正／新北即時報導
新北市研擬針對育兒家庭，延長社宅入住時限。圖為土城員和青年社宅。本報資料照片
新北市研擬針對育兒家庭，延長社宅入住時限。圖為土城員和青年社宅。本報資料照片

房價高漲，社會住宅成許多年輕家庭避風港，新北市議員彭佳芸指出，新北社宅一般承租戶最多只有6年租期，但北市針對育兒家庭學區就學問題，可延長至12年，新北應跟上腳步才能「把人留在新北」。新北市長侯友宜允諾研議；城鄉局長黃國峰表示，已經開始討論，最快明年可以公告。

新北市議員彭佳芸關心新北社宅建設指出，北市針對新婚2年內及育有0至6歲子女的家庭承租戶，有別一般社會住宅只得續租至6年，若有子女獲分發到學區內的國小就讀，承租年限最長可延至12年。

彭佳芸說，新北市今年雖也有針對新婚家庭自動加一支籤機制，但憑一支籤想要抽到社宅還是非常困難，現在普遍現象就是，新北的孩子小學讀到高年級，不少人會轉到北市就學，新北應盡早提出更多優惠政策，把人留在新北。

侯友宜表示，在地就學確實至非常重要的議題，考量少子化問題，延長時限確實是可以研議的方向。

黃國峰指出，新北的加簽至今年上路，讓小家庭有機會入住即將竣工的土城大安、永和社宅，未來新店民安、中和安邦、三峽國光二期都會引進。

對於議員建議針對學生就學部分，黃國峰表示，雖然目前還沒有相關案例，但未來確實有其必要性，目前已經內部展開研議，最快明年就會公布相關措施。

彭佳芸也說，三重捷運社宅預計年底開工、2029招租，這處社宅緊鄰捷運，旁邊還是超受歡迎的熊猴森樂園，過去就經常接到前往熊猴森的家長反周邊餐飲服務不足，建議朝親子需求方向規畫，並促進在地青年就業，不然去完熊猴森樂園，不知道要去哪。

侯友宜也認為周邊配套要一起做起來；黃國峰認為，可以搭配社宅的公共藝術，在假日舉辦活動，邀請周邊民眾一起參與。

彭佳芸也關心碧華國中附近新規畫社宅進度，黃國峰表示，這塊本來是機關用地要給警察局使用，後來評估沒有需求改規畫410戶的社會住宅，且以小家庭房型為主。

黃國峰表示，該土地目前正在做土地變更，短時間先做開放空間綠地使用，未來設計會希望建蔽率低一點，維持現有開放空間機能，統包工程明年下半年或後年上半年發包，也會與地方舉行說明會。

民眾黃太太說，現行6年制度，孩子可能學校還沒讀完就得被迫轉學，市府若願意延長，家長們為了住久一點社宅，說不定還能再拚幾胎，可以一舉兩得。

侯友宜 學區 社會住宅

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