微風拚當「精緻電商」

目前正值百貨周年慶、電商雙11檔期，微風集團除線下實體通路之外，也透過微風精品線上Breezeonline搶攻市場商機，Breezeonline副總彭劍平昨（25）日表示，Breezeonline透過集團資源整合，利用線上線下會員導流，以「精品」為中心發展，拚成為台灣唯一「精緻電商」。

Breezeonline為搶攻下半年消費旺季大餅，將於11月1日至18日為期18天，推出年度超級購物盛典「11.11 SUPER SALE」，祭出過往以來最大優惠，總回饋最高可達39%，力拚比出國購物更便宜。彭劍平指出，此次檔期投入許多資源，目標打敗出國優惠，力拚雙11檔期目標成長10％，全年業績積極目標15%。

彭劍平指出，Breezeonline最初創立時是以「微風的第11家店」為目標，因此線下、線上整體為不同家公司，商品上也做出區別，不過透過集團資源整合，包含會員、優惠點數共用等，互相導流客群。