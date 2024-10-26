HAPPY GO三箭齊發 建多元紅利點數平台

HAPPY GO鼎鼎聯合行銷總經理李明城昨（25）日表示，HAPPY GO成立至今與超過上萬家的品牌合作，提供卡友多元化跨領域的累兌點服務，公司未來將以「串連各產業」、「多元化消費型態」、「永續環境」等三大目標發展，持續打造全台最多元的紅利點數平台。

HAPPY GO鼎鼎聯合行銷昨日舉行「HAPPY GO 20週年感謝有你」記者會。李明城表示，HAPPY GO自2004年10月22日起以360度整合集團企業體為初衷成立，並在2005年1月正式啟用，成為全國首家「跨產業、跨通路、跨品牌、跨境」的平台，串聯遠東集團橫跨百貨、量販、超市、零售業、金融業、電信和交通產業。

李明城指出，公司未來將透過三大策略持續發展，首先HAPPY GO持續透過點數將集團各產業緊密串連，將點數的豐富度與便利性回饋顧客，以會員經營助攻集團事業版圖，為集團零售通路創造綜效。

其次，隨著數位浪潮興起推升消費型態更加多元化，HAPPY GO透過AI科技的運用並結合行銷、數據、數位，協助品牌鞏固既有鐵粉外，挖掘更多潛在優質客群，建立獨特差異化優勢，扮演卓越的顧客洞察暨數據數位整合行銷專家。

最後是以數位化作為發展ESG重要助力，鼓勵卡友使用HAPPY GO App取代實體卡片，並綁定雲端發票為載具，享受方便的零接觸數位體驗，並且在公益領域方面HAPPY GO已深耕公益領域長達17年，每年平均募集超過三千多萬點幫助弱勢孩童，持續鼓勵卡友在消費之餘養成捐點、捐款、捐發票的習慣。