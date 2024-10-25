新創CEO獎 台寶楊鈞堯、長佳智能李友錚、碩準呂韻綺獲獎

「2024第三屆環球生技臺灣新創CEO獎」25日公布，共有18位生醫CEO經重量級創投代表、執業會計師、學研及產業專家評審團評量，選出第一名至第三名分別為：台寶生醫執行長楊鈞堯、長佳智能總經理李友錚、碩準生技執行長呂韻綺。最佳人氣獎由生達方生醫執行長及創辦人林伯霖獲得，最佳潛力獎由貝爾威旭策略執行長徐瑞瑛獲得。

此獎宗旨是鼓勵更多CEO人才浮上檯面，同時長遠地能為臺灣生醫產業儲備更多高階經理人才庫。財團法人生化科技教育基金會董事長、中研院院士王惠鈞致詞表示，此次入圍第三屆環球生技臺灣新創CEO獎的新創公司多樣性高，也代表生醫產業需要多元的解方，希望未來更多新創勇敢地站出來。

中研院生醫轉譯研究中心主任吳漢忠分享，國家生技研究園區成立五年，至今已孵育許多新創公司成長，目前進駐廠商市值達260億元，有17項新藥開發進入人體臨床試驗。他也強調，除了頂尖的轉譯科學家，臺灣生技新創也非常需要專業經理人。

財團法人生物技術開發中心(DCB)副執行長黃千岳表示，生技新創是生技產業的火車頭，新創雖然具高度不確定性，需要很大的勇氣，但也有很大的潛力。好的CEO可把公司帶向成功，DCB願意成為新創公司的好夥伴，一起協助新創成長，把台灣生技推到新的境界。

政大企業管理學系教授樓永堅教授分享，政大EMBA在十幾年前認為生技產業是台灣最重要的發展契機，因而率先設立生醫組。政大EMBA希望扮演產業推手的角色，持續創造價值、溝通價值、傳遞價值，讓生技產業成為另一個護國神山。

第三屆環球生技臺灣新創CEO獎，由中央研究院生醫轉譯研究中心、政治大學EMBA班聯會/校友會、財團法人生化科技教育基金會、財團法人生物技術開發中心南港生技育成中心(NBIC)、國家生技研究園區創服育成中心、創友會、臺企銀管理顧問股份有限公司、環球生技多媒體股份有限公司聯合創辦。

活動也獲得中華開發資本股份有限公司、台杉投資管理顧問股份有限公司、台灣工研新創協會(TINVA)、財團法人生化科技教育基金會、資誠聯合會計師事務所熱情贊助，促成活動順利進行。

今年第三屆環球生技臺灣新創CEO獎，主要招募本國國籍、具公司擘劃企業營運方向之代表人，如董事長/總經理/執行長/營運長，且所屬生醫公司成立10年之內(包含10年)，經書面評審共有18位生醫CEO，在影響力、成長力、領導力上受評委肯定。

18位生醫CEO在經過網路人氣票選、路演後，由中央研究院生醫轉譯研究中心客座講座王惠鈞院士、倍利生技創投許哲雄總經理、秀傳醫療體系中部院區黃士維總院長、三軍總醫院創新育成中心黃文彥主任、中華開發生醫基金吳欣芳總經理、台灣工研新創協會高繼祖總會長、臺企銀創業投資陳勁甫董事、資誠生技醫療與健康科技產業主持會計師游淑芬會計師，以及2023第二屆環球臺灣新創CEO獎第一名、賽昂生醫莊國祥執行長，針對公司創新性、市場競爭、社會貢獻、重要里程進展等經營策略綜合計分評量。

最終決選入圍前10名臺灣生醫CEO獎(2024 Best Bio Startup CEO)，並評選出前三名；最佳潛力獎，由讀者經過為期兩周的網路投票選出，最佳人氣獎則由路演現場觀眾投票選出。