企業生日快樂／華城電能掌握淨零趨勢 衝高市占

重電大廠華城電機（1519）子公司華城電能從充電設備起家，並跨入營運面，現今已經成為業界唯一可一條龍式的充電營運商，目前充電樁站點為全台市占率最高，也是最多車廠合作之廠商，華城電機暨華城電能執行長許逸晟表示，在淨零碳排趨勢下，未來電動車普及化指日可待，華城電能在這一波浪尖要站穩腳步，目標當「充電樁界的中油」。以下為專訪紀要：

問：華城電能下一步的計畫、布局與目標？

答：現階段是把每塊都做到更好，並加深與車廠、公部門、社區有進一步連結，讓顧客對品牌的認知度更高。

目前全台電動車有約8萬輛，若三至五年後成長到40萬輛，將是一個甜蜜點，公司積極擴建站點，力拚2026年底目標全台3,700座充電樁，立志未來成為「充電樁界的中油」。營收方面，2022年營收約1億元，2023年營收2億元，今年目標較去年成長翻倍，希望每年維持一定的成長。

華城電能員工約80人，但研發團隊人員占三分之一以上，每年編列預算5,000萬元，目標要發展出超高速的快充，站穩充電樁的龍頭寶座。

問：國內充電樁市場商機及可能面臨的風險？

答：20年前大家對新能源車有疑問，使用者不多，因為電動車數量少，沒有業者想做充電樁，而消費者因充電站點少，更不願意買電動車，公司心想已經在做設備，乾脆也做營運商，讓這個產業的齒輪轉動，後來電動車的比例逐年成長，且在淨零碳排趨勢下，電動車成為未來的主流，產業進入正向循環。

對充電站營運商來說，電動車數量是影響產業榮景的關鍵，研究機構預期，2030年前路上有一半以上的都是電動車，商機很大，電動車全面普及化是指日可待。而電動車市場上，中國大陸發展早，若未來大陸的電動車進入全球市場，可能會打亂價格，所以現在歐美國家想辦法延緩低價電動車進來的時間，但對營運商來說，若全球的電動車變便宜，消費者選擇更多，銷量會更好，當電動車普及化後，可以迎來產業榮景。

問：華城電能拓展海外的策略、目標及挑戰？

答：美國拜登政府對充電樁開出的需求量，遠超過美國本地可生產的量。也就是美國充電樁市場有供不應求問題，加上拜登政府以補助方式支持充電樁設點，條件誘人，但最大挑戰是必須符合限制，比方說第一階段是在台灣生產、美國做簡單的組裝；第二階段是美國國產化，第三階段是百分之百在美國生產，這對業者來說有一定的挑戰度。

海外設廠並不容易，儘管市場很大，但公司海外策略是專注產品銷售，初期以外銷充電樁等設備為主，並鎖定美國、東南亞地區。由於華城電機長期耕耘北美市場，與客戶有良好關係，未來在取得訂單上有一定的助力，而華城電能去年底開始持續有跟客戶接觸中。

問：華城電能在充電樁上是否與更多的公部門、車廠，甚至社區等有進一步合作？

答：目前車廠合作方面，充電設備／家充安裝的有BMW、CMC、KIA、LUXGEN、BENZ、MG、OPEL、NISSAN、寶獅、保時捷、勞斯萊斯等。營運合作有AUDI、CMC、KIA、LUXGEN、BENZ、MG、OPEL、NISSAN、勞斯萊斯、VOLVO等。

看好社區、新大樓將規劃充電樁，這是挺大的發展。在充電上，其實 「最好的等待時間就是不用等待」，或許有人認為電動車充電麻煩，就像手機充飽電也要一小時，但從來不會有人因手機充電久而抱怨難用，因為隨時可以充電，所以重點不是充愈快愈好，而是可讓顧客隨時隨地就能補電， 不用擔心充電等待的時間。

交通部去年公告施行「電動汽車充電專用停車位及其充電設施設置管理辦法」，公有路外停車場電動車充電停車位須達2%以上，公部門開始釋出標案，華城電能拿下新北市政府與台北市政府合作標案，未來將在新北市布建1,200座電動車充電樁，包括7kW、11kW、180kW多種功率，總共229個站點，另於台北市布建320座電動車充電樁、共56個站點，密集、便利充電樁設置地點，有利公司把握龍頭優勢，加深與消費者的連結，進一步讓各社區大樓、車廠等選擇華城電能。