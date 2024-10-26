星宇入航空聯盟？ 張國煒：非唯一策略

星宇航空昨日掛牌上市，消費者關心星宇航空何時可以加入航空聯盟問題，董事長張國煒表示，加入航空聯盟只是營運策略的選項之一，不是唯一策略，星宇不會因為不能加入航空聯盟就造成致命性的影響。

張國煒在星宇掛牌上市典禮後受訪時表示，星宇客戶及航空迷一直針對星宇入盟一事琢磨，好像星宇不加入航空聯盟就一副撐不下去的樣子，加入航空聯盟當然可以替星宇增加很多潛在利益，但加入聯盟只是策略之一，不是唯一策略，不少航空公司也沒有加入聯盟，例如阿聯酋航空、阿提哈德航空等，只是說加入聯盟是最快速的方式。

張國煒表示，加入航空聯盟對消費者而言，無非就是哩程交換有好處，但其他利益都屬於航空公司內部的事情，對消費者影響不大，另外，哩程數的交換也可以跟個別航空公司談判，互相交換。

雖然加入航空聯盟只是營運策略之一，但張國煒強調，他當然知道大家都很期待星宇能加入寰宇一家，所以他還是會盡力爭取加入聯盟，但保持中立也不是壞事，可以跟各家、分屬不同聯盟的航空公司合作，做個別哩程互換，各有利弊。

目前國際上有三大航聯盟，星空聯盟（Star Alliance）、天合聯盟（SkyTeam）及寰宇一家（oneworld），長榮在星空，華航在天合，聯盟外的航空公司要加入聯盟，需要會員同意，國航競爭激烈，成立沒幾年的星宇要加入航空聯盟，困難度稍高，若要加入寰宇一家，則有來自香港航空公司的阻力。

張國煒表示，不要認定星宇一定要加入寰宇一家，搞不好有一天會加入天合聯盟也說不定，「希望大家稍安勿躁」，因為要加入任一航空聯盟都會有人反對，當初長榮加入星空聯盟就是他促成的，那時長榮還不夠大，要加入不是那麼容易，也花了很多精神去遊說。

星宇的史努比主題航班即將在十月三十一日落幕，但張國煒表示，明年是史努比七十五周年，「希望洽談明年七十五周年的史努比專案」。

張國煒表示，新的航空公司需要曝光度，聯名可以增加曝光度，但星宇仍慎選聯名對象，與星宇、航空公司的定位有關，會看聯名形象是否符合，並且要具有趣味性，畢竟現在民航就是一個普通的運輸工具，了無新意，就是好吃好坐而已，但聯名可以發揮創意，讓人搭機不無聊。