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周末很夏天、下周急轉深秋陡降溫 專家曝雙颱侵台機率

企業生日快樂／華城電能蘋果樹哲學 壯大版圖

經濟日報／ 記者朱曼寧／台北報導

華城電機（1519）執行長兼華城電能董事長暨執行長許逸晟是公司第三代，但他說自己應該算是「2.5代」，因為華城是由父輩跟祖父一起創立，近年受惠綠能、缺電浪潮等，讓股價一度衝上千元。

許逸晟今年45歲，是六年級末段班，年輕時就進入集團歷練，一直到近年才正式掌舵。他的堂哥許逸德則擔任華城總經理，兩人明確分工、合作無間，在父祖輩的基礎上，為華城創造一個全新的時代。

華城電機集團是典型的家族企業，上一代的父輩三兄弟分別擔任總裁、董座、副董事長，掌握大方向；而繼承開疆闢土重責的就是許逸晟堂兄弟。

2014年，華城集團成立電動車充電事業部門，後又創建公司，當年集團認為電動車世代即將來臨，因此規劃投入，當年許逸晟擔任董事長特助，七年前正式接手。他透露，華城電能中期目標是要做車輛充電領域的「台灣中油」。

從華城電能創立到成長，許逸晟無役不與，對於這家相對年輕的公司，他笑稱「員工也都很年輕」，可能數他最資深，但他也是充滿鬥志與幹勁。他在接班前是個運動狂，接班後則變成工作狂。他說，保持年輕、體力的秘訣就是運動，他是高爾夫好手，也是健身房的常客，就像廣告詞裡說的「不是在運動，就是在去運動的路上」。

許逸晟創辦華城電能後，深知新創企業的運作規則，必須夠靈活、有彈性，每天都要腦力激盪，而他的角色就是串連各部門、組織的鏈子，每天都在第一線，跟著同仁一起打仗。

許逸晟每天都在第一線指揮，重實踐而輕空談，他也有一套經營哲學，就是家族傳承精神理念的「蘋果樹理論」。他說，家族對企業的使命感很強，而且整個家族都服膺「要種出好吃的蘋果，就要從種子篩選做起」。企業經營與發展，不僅從根源開始，創始的起點更是關鍵。華城電能成立迄今營運不斷壯大，就是這個理念的具體成果。

充電樁 華城 董事長 運動 電動車

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