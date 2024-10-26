企業生日快樂／華城電能 邁向充電樁領導者

華城電機（1519）為善盡企業社會責任，響應全球電動車化之產業趨勢，切入電動車領域，2011年成立電動車研發組，後來成立子公司華城電能科技，由華城電機執行長許逸晟兼任華城電能EVALUE執行長，投入數億元開發EVALUE品牌，並看準全球汽車電動化趨勢，將電動車充電站結合太陽能、儲能等，目前已是全台市占率最高的充電樁業者。

整合集團資源 創新服務優勢

華城電能小檔案 圖／經濟日報提供

華城電能大事紀 圖／經濟日報提供

2015年，華城電機成立華城電能EVALUE品牌，成為國內首家成功打入電動車充電設備供應鏈之重電廠家，以傳遞電能、連結世界的品牌精神，完成集團內電動車相關資源整合，並推出各式新產品與創新服務；包括電動汽車及機車充電樁與充電站建置、高效率充電設備、電動巴士充換電設備、智能雲端充電站管理系統，並於2016年針對電動車主需求成立「車廠服務中心」，推出「家用充電樁場勘與安裝服務」，為全台灣的電動車主提供最專業的充電樁安裝線路規劃與施工服務。

在與車廠合作上，由於早期深耕，有一定優勢，EVALUE成為Tesla首個充電合作夥伴，2020年華城電能再為賓士、保時捷等國際汽車大廠陸續擴建多座快速充電站與目的地充電站，成功跨足充電站營運服務商，成為台灣電動車充電市場中，唯一結合設備、工程、營運一站式充電解決方案領頭羊，同時華城電能EVALUE旗下首座充電旗艦站於台北內湖正式營運。

目前華城電能在充電設備、家充安裝上，已有BMW、CMC、KIA、LUXGEN、BENZ、MG、OPEL、NISSAN、寶獅、保時捷、勞斯萊斯等，營運合作品牌則有AUDI、CMC、KIA、LUXGEN、BENZ、MG、NISSAN、勞斯萊斯、VOLVO，目的地車廠建置:為CMC、KIA、LEXUS、BENZ、保時捷、寶獅、勞斯萊斯、特斯拉等，APP管理系統則是以LEXUS、BENZ、等為主。

華城電能EVALUE作為電力系統專家的可靠實力，主要來自母集團華城電機的重電基因，華城電機是台灣第一家綜合性重電機廠，1969年成立以來，主業生產機電設備，負責機電統包工程，服務全球電力公司建置完成多所發電廠、變電站、大樓機電工程與科技園區智慧電網機組。

在許逸晟的帶領下，華城電能快速整合集團內相關資源，將產業元素結構打破、拆解、重新定義與組合，推出各式電動車充電新產品與創新服務，包括電動汽機車充電樁、高效超充及電動巴士充換電設備、家用／快速充電站建置工程、智能雲端充電站管理系統。

自建雲端系統 完善車主體驗

許逸晟表示，現行多數充電站都有充電體驗破碎的狀況，因場域、充電樁、後台充電系統是由不同單位提供所致，為完善車主體驗，EVALUE包攬機電整合、場域工程等相對重資本的業務量，斥資千萬元打造內湖充電旗艦站，正因為掌握一站式充電解決方案，更能確保充電品質的穩定，提供全方位能源服務。

華城電能EVALUE內湖充電旗艦站有16座充電車位，不限廠牌、支援多種充電規格，兼具太陽能儲電站功能我們除了在交通要塞與交流道附近拓點設站，滿足電動車長途移動的電力需求，EVALUE更積極與商場百貨旅宿業者合作，期與地主、商家共創綠色能源新經濟。

電動車不只是從A點到B點的移動載具，華城電能EVALUE連結車廠及車主，在能源與數據、人性與科技、商業與環保的綠色循環經濟中，帶來新價值電動車產業普及化的關鍵要角是「充電」議題規格制訂、充電樁安裝拓點推廣、充電站智能雲端管理等，都涉及各方人與技術設備的整合與連結。

許逸晟指出，暢意的移動未來應是順暢安心，無斷點或里程焦慮的使用者體驗，華城電能EVALUE在做的是國家基礎建設，也是消費性科技產品，我們是綠色造路的工程師，低碳能源的精算師，串接金流的金融家，永續企業的社會實踐者。

現在華城電能已投入發展充電站營運服務，逐步於全台布建電動車充電站，兼容台灣各款電動車，並搭配自建雲端系統及車主手機App程式，提供一個最完整的充電網絡環境，電動車主可透過智慧手機迅速取得全台充電站地圖、鄰近充電站路線導航及充電紀錄等資訊，也能透過線上系統與App進行充電樁預約與各充電站設備使用狀況查詢等功能。