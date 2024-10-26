貨櫃輪運價指數翻揚 終止連八跌

貨櫃輪運價指數終止連八跌。最新一期上海集裝箱出口（SCFI）運價指數昨（25）日出爐，指數上漲123.18點至2,185.33點，周漲幅6%，四大主要航線全上漲，遠東到歐洲、遠東到地中海都反彈超過一成以上；遠東到美東也站回5,000美元關卡，業界預期11月GRI附加費有望順利加收。

國內的物流業者分析，美東不罷工之後，看起來問題解決，但後續的影響才剛發威，近期貨櫃輪市況很混亂，日前美東罷工造成貨物轉向美西，美西線處滿艙狀態，這周才略見舒緩，隨著船公司積極穩定運價，依現在市況分析，11月起北美線的運價，不排除加收GRI 500至1,000美元。

全球貨櫃輪船舶調度不足，貨量需求出籠後，低迷不振的歐洲線全面反攻，遠東到歐洲運價每TEU（20呎櫃）2,226美元，較前期上漲276美元，周漲幅14.2%，重返2,000美元關卡以上；遠東到地中海運價每TEU達2,555美元，較前一期上漲243美元，漲幅10.5%。

據最新一期出爐運價，北美線止跌上漲，遠東到美西每FEU（40呎櫃）4,783美元，較前一期上漲57美元，漲幅1.2%；遠東到美東每FEU達5,099美元，較前期上漲130美元，漲幅達2.6%，重返5,000美元以上。

近洋線方面，遠東到東南亞每TEU較前一周上漲44美元，漲幅10.47%；遠東到日本關西每TEU較前一期上漲2美元。