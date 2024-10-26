星宇IPO搶手 創三個第一

星宇航空（2646）成功掛牌上市，IPO過程創下三個第一，包括：近十年資本額第一大公司、股票競拍金額創台股史上第一、抽籤（公開申購）人數創台股史上第一。

星宇航空資本額253.87億元，為近十年掛牌上市公司資本額第一高；辦理上市前競拍金額達74.4億元，為上市櫃公司IPO第一高。

此外，公開申購參與申購的筆數達172萬1,939筆，合格抽籤筆數為160萬7,558筆，中籤率2.48%，申購筆數刷新上市櫃公司IPO第一高，且單是公開申購手續費來看，即可為八家主協辦券商帶來高達3,443.87萬元手續費收挹注。

對主辦承銷商第一金證券而言，可說滿堂彩，面子、裡子都有。第一金證券今年累計將有四件承銷案，12月將有邦睿生技上市，亦創該公司史上承銷最佳成績。

第一金證券2021年改由現在經營團隊掌舵後，成證券公司承銷業務黑馬，主因董事長陳致全、總經理李美芳以擅長承銷業務著稱，陳致全是承銷圈高手，人脈豐沛，李美芳則務實有行動力。