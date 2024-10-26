星宇K董展現韌性 寫下傳奇

星宇航空（2646）昨（25）日掛牌上市，董事長張國煒領軍團隊走上紅地毯，感性的分享上市感言。

張國煒說，上市對他來說是一個非常重要的日子，也是重要里程碑，星宇航空2018年設立至今，開航四年，中間還有兩年疫情，一路走來風風雨雨，就像外面風雨一樣 ，不畏艱難就這樣走進來了。

張國煒回憶，從公司成立到上市一路走來篳路藍縷，「今天的天氣就像星宇一路走來的寫照，走過風雨交加歲月，我們非常不要臉的就走進來， 代表著台灣人的韌性，星宇以台灣國籍航空為榮，將在航空史上留名 ，敢說星宇航空是台灣航空史上的傳奇，這些都是全體員工努力打拚。」

針對未來國內上市股將有「航空四雄」的說法，張國煒也表示，「我一直認為我是小白兔；一路走來，都是躲在牆角牆邊，被人家弄來弄去」；他也說，各家有各家的優勢吧，航空市場百花齊放，代表民航商用業務在台灣發展很好。

星宇上市後已經完成了第一階段的任務，下一階段將展開業務擴張，張國煒表示，現在機隊有20多架飛機，目標是後年達到50多架，市場胃納量不是問題，因此，後續會擴充機隊，初步看來會有十架長程線飛機的需求。

張國煒說，未來團隊還要繼續努力，有許多事情還無法達到社會期待，接下來會繼續加強，務必達到成為精品航空的初衷，要把台灣精品形象帶到世界各地去。

話鋒一轉，張國煒說，星宇航空上市，很多人抽不到股票，這對星宇來說是一種肯定，星宇是一家新公司，未來還會有其他的募資規劃；星宇是一個很正派、國際性的航空公司，不以炒股票為主，最重要是讓投資人加入星宇，一起經營精品航空公司。

張國煒也呼籲，昨日順利掛牌上市，這段期間看到很多網路上假借張國煒的名字搞網路詐騙，他要藉此機會跟大家講，張國煒本人沒有在炒股、更不懂得炒股，既然這樣怎麼會教大家投資股票？星宇K粉要睜大眼睛，K董不做這件事情，大家千萬不要受騙上當。