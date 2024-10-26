台企1.4億 買下大谷50轟球 帶回全世界棒球迷心目中的聖杯

道奇隊日本球星大谷翔平本季締造史無前例的「50轟、50盜」偉業，第50轟全壘打球拍出360萬美元，加上手續費來到439.2萬美元（約台幣1.41億元）的天價，神祕買家竟然是台灣企業優式資本。

優式資本證實為大谷翔平50轟紀念球的拍賣得標者，目前該球正在協調運回台灣中，抵台會再召開記者會向外說明原由跟投標理念。

優式資本開發的AI系統具備蒐集、計算世界上值得收藏的標的物能力，看好未來大谷翔平對全世界棒球的影響力持續上升，「深信這一決定充滿意義」。

優式資本是一家位於101大樓的公司，專長是程式交易，操作範圍從期貨、ETF到公司債，該投資公司只操作自有資金，並不對外募資。透過投資分析技巧及創新科技系統，進行策略交易，優式資本指出，旗下AI系統持續在蒐集、計算世界上值得收藏的標的物，意指大谷的球也是AI系統算出的收藏品標的。

優式發布訊息證實，「大谷翔平50轟紀念球是全世界許多棒球迷心目中的聖杯，因此我們很榮幸把這個深具歷史價值的棒球帶回台灣，分享歷史的一刻」。優式資本表示，會專注投資本業，也善盡企業社會責任。