超吸睛萌鬼出動！ 台中福華萬聖節最萌親子市集26日登場

鎖定10月萬聖節搞鬼商機，台中福華大飯店即日起至10月31日，以「萌鬼」為主題推出系列應景餐食及文創體驗活動。其中《萌鬼野瘋狂－小草親子市集》將於10月26日(六)在戶外壹心園文創園區登場，集結美食、親子文創數十多個風格攤商，與大小朋友一起萌翻萬聖。

台中福華大飯店今年推出的萬聖節搞怪餐飲活動，包括1樓豪吧獻上巫婆、昆蟲等搞怪甜點和南瓜風味麵包；3樓覓舍全日餐廳祭出《萌鬼派對》單人套餐、萬聖節主題調酒；3樓江南村、16樓海華樓中餐廳，則推出打卡送「萌鬼燒賣」活動。

此外，10月26日於戶外壹心園文創園區，舉辦《萌鬼野瘋狂－小草親子市集》，集結美食、親子文創數十多個風格攤商，燃燒大家的野餐魂，加碼推出玩偶糖果互動、萌鬼燈籠DIY、親子裝扮走秀及親子寫真照報名走秀免費送等活動，打造最萌萬聖節。

台中福華3樓覓舍全日餐廳推出《萌鬼派對》單人套餐，以逗趣木乃伊全麥軟法、松露眼球造型蘆筍溫泉蛋沙拉、妝點蘑菇骷顱亡靈，香濃可口牛肝菌野菇湯、還有佐以呆萌南瓜麵疙瘩小怪物，鮮嫩多汁爐燒鮮鮭魚，以及搭配爆漿血眼球、逼真蛆蟲，營造詭譎氣氛覆盆子莓果慕斯，挑戰視覺體驗，｢吃｣驚又吸睛。

另外，活動期間於3樓江南村、16樓海華樓消費打卡，即可兌換Q萌幽靈造型令人愛不釋口「萌鬼燒賣」乙份。而1樓豪吧則推出多款萬聖驚喜麵包糕點，「巫婆蛋糕」以眼球、手指恐怖巧克力結合芒果黑胡椒庫利、綠葡萄搞怪驚悚；鹹香涮嘴「蜘蛛鹹麵包」等，多款暗黑美食考驗消費者的膽量。

10月26日下午2點至7點，於台中福華戶外文創園區「壹心園」舉辦《萌鬼野瘋狂—小草親子市集》活動，結合餐飲市集、互動遊戲、草地野餐、手作體驗免費入場。活動當天多款熱銷星級美饌如蒜味骰子牛、福華招牌米糕、江南村烤鴨捲餅等，陪大小朋友一起同歡。

除了多樣化餐食選擇，活動當天亦推出「萌鬼小燈籠DIY」、「尋找小精靈」-完成挑戰可兌換限量獎品、「萌寶來搗蛋」-Trick or Treat闖關遊戲，以及年年秒殺的「萌鬼出動—小小明星走秀」。此次走秀不僅加贈親子寫真，還能參加臉書票選活動，把台中福華住宿券、雪蛤燕窩飲與滴雞精免費帶回家。