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統一入股網家 中華信評：對國內零售網路帶來正面影響

經濟日報／ 記者林勁傑／台北即時報導
中華信評表示，統一企業收購網路零售業者PChome 30%股權的計劃，應可在不大幅影響該公司借款槓桿的前提下，對其國內零售網路帶來正面的影響。圖／PChome 24h
中華信評表示，統一企業收購網路零售業者PChome 30%股權的計劃，應可在不大幅影響該公司借款槓桿的前提下，對其國內零售網路帶來正面的影響。圖／PChome 24h

華信評表示，統一企業（1216）收購網路零售業者PChome 30%股權的計劃，應可在不大幅影響該公司借款槓桿的前提下，對其國內零售網路帶來正面的影響。

10月23日，統一企業（twAA/穩定/twA-1+）宣布已就收購PChome Online Inc. 30%的股權達成協議。中華信評預期，該項投資案不會明顯提升統一企業的營運地位，因為統一對PChome 30%的持股以及在董事會中擁有的兩個席位，均顯示統一企業在完成投資交易後不太可能合併PChome於公司之財務報表。

儘管統一企業對於PChome未來的投資策略尚不明朗，但中華信評認為，統一企業的電商布局已較為積極。該公司於7月收購雅虎台灣以及入股PChome的行動，皆呼應了中華信評的前述看法。

中華信評認為，儘管未來二至三年統一企業可能會因電子商務與現有零售業務整合而面臨不確定性，導致營運成本略為增加，但長期而言，該公司應能藉著本身在國內實體零售通路完整的布局，在線上與線下通路整合後而大幅受惠。交易金額將取決於今年12月召開的PChome董事會。

此外，以中華信評預測統一集團2024年與2025年的可支配現金流入量將分別穩定維持在約120億元與200億元來看，中華信評預期前述交易應不會對統一集團的財務實力造成負面影響。該項交易為統一企業為強化服務組合以及營運版圖，而進行的中小型投資或收購行動之一，這點應與中華信評的基本情境假設一致。中華信評仍預測，2024年與2025年統一企業的借款對EBITDA 比將分別維持在約2.3倍與約2.1倍的水準。

PChome 統一企業 華信

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