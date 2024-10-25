可成投1.75億元併精能CDMO業務 慢性疼痛醫材商機俏

可成（2474）將以1.75億元代價，取得精能醫學旗下CDMO業務營業資產，該部分資產將併入可成集團旗下可力生醫。可成25日發布重訊。精能醫學表示，公司正在調整經營方向，改善財務結構，故將CDMO營業項目資產出售給可成。

可成科技集團子公司可力生醫25日透過營業資產讓與方式，取得精能醫學CDMO（Contract Development and Manufacturing Organization；委託研究開發暨製造服務）業務相關營業及資產，包括植入式神經調節裝置之研發資源、技術製程、專利認證以及既有客戶等資產。

由於半導體製程進步及IC技術成熟，植入式電刺激器體積縮小，功能完善，甚至可以監控疾病或做遠端醫療，成為未來病人疾病雲端管理工具，神經調節應用疼痛管理市場規模在過去10年成長3倍，精能醫學表示，植入式神經調節裝置有強烈需求，是退化性、抗藥性、不可逆疾病解決方案，國際大廠美敦力、亞培、Boston Scientifics都有產品線，2025年市場規模上看88億美元。

精能醫學表示，植入式電子裝置主要針對的適應症集中在抗藥性、退化性與手術失敗相關慢性疼痛，對於神經病變疾病有更多應用空間，包括膀胱過動症（OAB）、痙攣（spasticity）、深腦刺激（ deep brain stimulation ）與交感神經刺激等是未來可以發展開發的適應症。

由於投資醫材臨床試驗投資高，取證時間漫長，精能醫學今年虧損超過資本額一半，精能今年也結束與美敦力合作契約，並承諾未來出售重大資產或授權策略夥伴銷售相關合作產品時，會支付美敦力一定費用。目前精能跟可成尚未對此次交易是否涉及美敦力協議做說明。

可成董事長洪水樹對高階侵入式醫材業務興趣高，8月透過益發投資3億元取得聯合骨科器材6.52%股權，此次成功跨入侵入式神經調控醫療技術領域，公司表示會透過有機成長及海內外投資併購，持續整合跨領域平台，並搭配既有材料科學與製造強項，發揮綜效，逐步建立新領域的供應鏈生態系與核心競爭力，多頭並進擴大在醫療產業的布局，邁向成為CDMO領導者的目標。