微風線上搶雙11商機 力拚檔期成長逾1成

目前正值百貨周年慶、電商雙11檔期，微風集團除線下實體通路之外，也透過微風精品線上Breezeonline搶攻市場商機，Breezeonline副總彭劍平表示，Breezeonline透過集團資源整合，利用線上線下會員導流，以「精品」為中心發展，拚成為台灣唯一「精緻電商」。

Breezeonline為搶攻下半年消費旺季大餅，將於11月1日至11月18日為期18天，推出年度超級購物盛典「11.11 SUPER SALE」，祭出過往以來最大優惠，總回饋最高可達39%，力拚比出國購物更便宜。彭劍平指出，此次檔期投入許多資源，目標打敗出國優惠，力拚雙11檔期目標成長10％，全年業績積極目標15%。

彭劍平指出，最初在創立時是以「微風的第11家店」為目標，因此線下、線上整體為不同家公司，商品上也做出區別，不過透過集團資源整合，其中包含會員、優惠點數共用等，互相導流客群，並且創立至今，Breezeonline已成為台灣最大的精品電商平台，甚至與國外跨境電商相比，貨量也更為充足。

而Breezeonline也不斷優化物流，設立自己的倉庫，做到可自行管理商品，更是提供廠商寄倉服務，若品牌對於寄送等不熟悉，也可提供服務。

今年來精品市場衰退，各家業者紛紛經營困難，針對整體市況，彭劍平認為，疫情開始中國大陸消費力下降，不過台灣市場維持強勁購物力道，部分貨轉移至台灣，挹注業績呈現翻倍成長，不過疫情過後成長力度趨緩，但每年還是保持成長趨勢。