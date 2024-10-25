都更條例放寬容積 專家：對產權單純個案幫助最大

立法院會今天三讀修正通過都更條例第65條，放寬實施容積管制前，已掛號申請建照的建築基地，也可適用容積認定。專家認為，有望加速都市更新，對於產權單純個案等幫助最大。

住商不動產企劃研究室執行總監徐佳馨指出，本次放寬範圍是將可都更對象放寬，符合條件的建築物更多，理論上應有更多的都更案因為放寬而送件，對於單一所有權人或是產權單純的個案幫助最大。

不過實務上許多不能都更的案子各有苦衷，更多的是所有權人之間對於分配多寡、權利義務等條件的認知，這幾年政府推動都更不遺餘力，可是只有蘿蔔沒有棒子推動方式，最終也是陷入另一種囚徒困境。

台灣房屋集團趨勢中心資深經理陳定中向中央社記者表示，修法後放寬實施容積管制前，已掛號申請建照的建築基地，也可適用容積認定，比如民國80幾年發的舊建照，建物現在也可申請獎勵。

他認為，此舉是放寬老屋的容積認定，在此情況下，這些老房在重建時，可以保有相對高容積，蓋出坪數也會較多；對於老房都更或反應到市場供給量會相對增加，老房進入市場銷售，也可以擴大供給量。

而內政部都更條例放寬容積認定標準，預計會有8216棟6層樓以上合法建築物，約27萬戶受惠。陳定中指出，全台住宅總量約925萬戶，27萬戶僅占整體不到3%；即便老房修法，雖然都更可增加市場供給，但仍對市場供應幫助有限。

不動產估價師張義權向中央社記者表示，目前放寬政策只是跨出一步，推進一點點，但沒解決建商與地主分配的根本問題，因為都更牽涉的是地主與建商間互相配比的協調。

內政部本次放寬容積獎勵，確實會加速都市更新，但以台北市來說，大部分容積率只有225%，可是5層樓的建物容積率300%，若不多給容積率根本沒辦法蓋，「現在的困境是，地主與建商彼此分配喬不攏」，政府能否從建築、地政、稅務來下手才是解決根本問題，不是增加容積率就能完全解決困境。