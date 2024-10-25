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可成子公司取得CDMO營業資產 策略轉型再下一城

經濟日報／ 記者陳昱翔／台北即時報導

可成科技（2474）（以下簡稱可成）宣布，集團子公司「可力生醫股份有限公司」透過營業資產讓與方式，取得「精能醫學股份有限公司」（以下簡稱精能醫學）之CDMO（Contract Development and Manufacturing Organization， 委託研究開發暨製造服務）業務相關營業及資產。

精能醫學在神經調控研發領域耕耘多年，擁有關鍵技術及製程能力，可提供完整客製化及整合性服務，近年來積極於國外參展，在植入式委託開發技術上，深獲客戶信任。

可成憑藉其材料科學、精密製造加工等核心優勢，在消費電子領域獲得諸多國際品牌青睞；2020年起展開策略轉型，看好智慧醫療發展，積極切入高階醫材領域。本次交易完成後，可成將取得植入式神經調節裝置之研發資源、技術製程、專利認證以及既有客戶等資產，可望進一步提升集團跨足新領域所需之關鍵實力。

展望未來，可成將透過有機成長及海內外投資併購，持續整合跨領域平台，並搭配既有材料科學與製造強項，發揮綜效，逐步建立新領域的供應鏈生態系與核心競爭力，多頭並進擴大在醫療產業的布局，邁向成為CDMO領導者的目標。

可成

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