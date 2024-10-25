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高雄社宅再添415戶 「勝利安居D」興建決標、估2029年完工

經濟日報／ 記者胡順惠／台北即時報導
高雄鳳山「勝利安居D」模擬示意圖。圖／國家住都中心提供
高雄鳳山「勝利安居D」模擬示意圖。圖／國家住都中心提供

國家住都中心負責高雄市鳳山區的「勝利安居D」社會住宅興建案，交通位置相當便利，距離鳳山車站及捷運鳳山國中站僅須5分鐘車程，25日順利完成決標，預計2029年完工，將增添415戶社宅供有需求民眾入住。

「勝利安居D」社宅興建案由園泰營造股份有限公司、寶大水電工程有限公司、林建宇聯合建築師事務所共同統包，將可幫高雄市再提供415戶社宅，預計5年後可施工完成。

國家住都中心表示，「勝利安居D」社宅基地位於鳳山區勝愛街及勝國街口，鄰近鳳山日照社福多功能中心、鳳山共同市場、市立鳳山醫院、鳳山國小、鳳山國中等設施，各項生活機能充足，且距離鳳山車站及捷運鳳山國中站也僅約5分鐘車程。

住都中心指出，「勝利安居D」規劃設置商業空間，並留設沿街綠帶，未來結合東側的「勝利安居A」、「勝利安居B」及「勝利安居Ｃ」，將能提供鄰里優質的開放空間、社福設施及商業服務。

住都中心透露，「勝利安居」五處基地的總面積約8.43公頃，是全國規模最大的社宅社區，勝利安居A、B、C已決標4,447戶，加上勝利安居D，目前共計決標4,862戶。

住都中心說，勝利安居全區將會以「小造鎮」的方式整體規劃都市設計、附屬設施及交通動線，為鳳山地區打造以社宅為中心的嶄新社區。

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