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萬海再出招！砸520億買8艘甲醇雙燃料船 全球排名有望擠進前十大

經濟日報／ 記者黃淑惠／台北即時報導
萬海航運。 圖／萬海提供
萬海航運。 圖／萬海提供

萬海海運（2615）再出招！看好未來貨櫃輪市場展望，強化競爭力積極擴大布局，25日宣布進場訂造8艘16,000 TEU甲醇雙燃料貨輪；以25日台幣約32.06元計算，買船就要斥資520億元。法人推估，隨著萬海的船舶不斷加入，遠東到北美線的競爭力大幅提升，全球的排名有望擠進前十大。

萬海因應業務需求，25日董事會通過繼續買進8艘甲醇雙燃料貨輪，另外授權董事長買進貨櫃一批，這個部分還未議價，所以沒有金額。

萬海25日宣布向兩家造船廠買進8艘16,000 TEU甲醇雙燃料船全貨櫃輪，其中，4艘向HD HYUNDAI SAMHO採買，交易總金額7.45億美元~8.16億美元，折算台幣約238.8億元至261.6億元。

另外4艘16,000 TEU甲醇雙燃料預備全貨櫃輪向SAMSUNG HEAVY訂造，交易總金額為7.5億美元~8.16億美元，折算台幣約240.45億元至261.6億元，以上金額已包含船舶升級設備。

萬海

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