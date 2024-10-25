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終止連8跌！SCFI運價指數周漲幅6% 四大主要航線全上揚
運價指數終止連8跌！根據最新一期上海集裝箱出口（SCFI）運價指數25日出爐，指數上漲123.18點至2,185.33點，周漲幅6%，四大主要航線全部上漲，遠東到歐洲、遠東大漲，反彈超過一成以上；遠東到美東也站回5,000美元關卡。
全球貨櫃輪船舶調度不足，貨量需求出籠後，原本低迷不振的歐洲線全面反攻，遠東到歐洲運價每TEU（20呎櫃）達2,226美元，較前一期上漲276美元，周漲幅14.2%，重返2,000美元關卡以上；遠東到地中海運價每TEU（20呎櫃）達2,555美元，較前一期上漲243美元，漲幅10.5%。
根據最新一期出爐的運價，北美線止跌上漲，遠東到美西每FEU（40呎櫃）達4,783美元，較前一期上漲57美元，漲幅1.2%；遠東到美東每FEU（40呎櫃）達5,099美元，較前一期上漲130美元，漲幅達2.6%，重返5,000美元以上。
近洋線方面，遠東到東南亞每TEU（20呎櫃）較前一周上漲44美元，漲幅10.47%；遠東到日本關西每TEU較前一期上漲2美元、遠東到日本關東每TEU較前一期上漲1美元、遠東到韓國每TEU較前一期上漲2美元。
物流業界整理，全球各大航商因應前兩個月市場需求太淡，再加上船班調度受到紅海及美東罷工影響，進行市場運力調整，主要的東西向往返航線（包含跨太平洋、跨大西洋以及亞洲-北歐和地中海），第40周（9月30日至10月6日）至第44周（10月28日至11月3日）期間已宣布取消100個航班，取消率為14%。
其中63%的空白航班將發生在跨太平洋東行航線，這條航線通常指從亞洲（例如中國大陸、日本、韓國）到北美（例如美國西海岸的洛杉磯、舊金山、溫哥華等）；另外，23%發生在亞洲-北歐和地中海航線，14%發生在跨大西洋西行航線。
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