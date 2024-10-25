快訊

國民黨籍花蓮前縣長王慶豐辭世享耆壽92歲 地方不捨

台鹽綠能下包商涉超貸！2廠商抗告成功 台南高分院發回更審

聽新聞
0:00 / 0:00

終止連8跌！SCFI運價指數周漲幅6% 四大主要航線全上揚

經濟日報／ 記者黃淑惠／台北即時報導
運價指數終止連8跌。最新一期上海集裝箱出口（SCFI）運價指數出爐，指數周漲幅6%，四大主要航線全部上漲。圖／法新社
運價指數終止連8跌。最新一期上海集裝箱出口（SCFI）運價指數出爐，指數周漲幅6%，四大主要航線全部上漲。圖／法新社

運價指數終止連8跌！根據最新一期上海集裝箱出口（SCFI）運價指數25日出爐，指數上漲123.18點至2,185.33點，周漲幅6%，四大主要航線全部上漲，遠東到歐洲、遠東大漲，反彈超過一成以上；遠東到美東也站回5,000美元關卡。

全球貨櫃輪船舶調度不足，貨量需求出籠後，原本低迷不振的歐洲線全面反攻，遠東到歐洲運價每TEU（20呎櫃）達2,226美元，較前一期上漲276美元，周漲幅14.2%，重返2,000美元關卡以上；遠東到地中海運價每TEU（20呎櫃）達2,555美元，較前一期上漲243美元，漲幅10.5%。

根據最新一期出爐的運價，北美線止跌上漲，遠東到美西每FEU（40呎櫃）達4,783美元，較前一期上漲57美元，漲幅1.2%；遠東到美東每FEU（40呎櫃）達5,099美元，較前一期上漲130美元，漲幅達2.6%，重返5,000美元以上。

近洋線方面，遠東到東南亞每TEU（20呎櫃）較前一周上漲44美元，漲幅10.47%；遠東到日本關西每TEU較前一期上漲2美元、遠東到日本關東每TEU較前一期上漲1美元、遠東到韓國每TEU較前一期上漲2美元。

物流業界整理，全球各大航商因應前兩個月市場需求太淡，再加上船班調度受到紅海及美東罷工影響，進行市場運力調整，主要的東西向往返航線（包含跨太平洋、跨大西洋以及亞洲-北歐和地中海），第40周（9月30日至10月6日）至第44周（10月28日至11月3日）期間已宣布取消100個航班，取消率為14%。

其中63%的空白航班將發生在跨太平洋東行航線，這條航線通常指從亞洲（例如中國大陸、日本、韓國）到北美（例如美國西海岸的洛杉磯、舊金山、溫哥華等）；另外，23%發生在亞洲-北歐和地中海航線，14%發生在跨大西洋西行航線。

航線

延伸閱讀

秋颱為什麼可怕？ 氣象署：與東北季風共伴效應

花蓮太平洋國際龍舟節閉幕 地主好手表現搶眼

金鐘紅毯7帥／脫光給看！最辣男星炫耀「高清冰塊腹肌」鄭元暢太平洋寬肩超浮誇　李國毅、賀軍翔帥登台偶之光

花蓮太平洋溫泉季10/19開跑 溫泉專車每天行駛

相關新聞

終止連8跌！SCFI運價指數周漲幅6% 四大主要航線全上揚

運價指數終止連8跌！根據最新一期上海集裝箱出口（SCFI）運價指數25日出爐，指數上漲123.18點至2,185.33點...

萬海再出招！砸520億買8艘甲醇雙燃料船 全球排名有望擠進前十大

萬海海運（2615）再出招！看好未來貨櫃輪市場展望，強化競爭力積極擴大布局，25日宣布進場訂造8艘16,000 TEU甲...

高層涉侵占貨款遭搜索 冠軍建材首度回應：全力配合檢調偵辦

日前因高層涉嫌侵占貨款被檢調搜索，對此冠軍建材（1806）25日首度對外發表聲明表示，公司成立52年來致力於產業發展，以...

星宇何時可入盟？張國煒給答案了：不是唯一策略

星宇航空（2646）25日掛牌上市，消費者關心星宇航空何時可以加入航空聯盟問題，董事長張國煒表示，加入航空聯盟只是營運策...

高雄社宅再添415戶 「勝利安居D」興建決標、估2029年完工

國家住都中心負責高雄市鳳山區的「勝利安居D」社會住宅興建案，交通位置相當便利，距離鳳山車站及捷運鳳山國中站僅須5分鐘車程...

家樂福總座：今年前三季業績成長 明年展店希望超過15家

統一（1216）集團旗下家樂福總經理王俊超25日表示，今年前三季業績成長很多，量販則是持平，主要是疫情結束後，人潮回來了...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。