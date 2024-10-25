高層涉侵占貨款遭搜索 冠軍建材首度回應：全力配合檢調偵辦

日前因高層涉嫌侵占貨款被檢調搜索，對此冠軍建材（1806）25日首度對外發表聲明表示，公司成立52年來致力於產業發展，以及公司競爭力的提升，近日發生公司經營階層涉法律爭議一事，公司將全力配合檢調偵辦，釐清事實真相。

另外冠軍建材指出，公司將立即落實公司治理，由審計委員會啟動內部程序，保障公司股東權益。

冠軍建材強調，目前公司業務與日常營運不受影響，感謝外界的關心與支持，冠軍建材將秉持公司治理與誠信原則，以保障公司的股東、員工及相關利害關係人等權益。