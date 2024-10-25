解封後瘋旅遊 KKday連兩年全球營收創歷史新高

旅遊電商平台KKday公布「解封後兩周年台灣旅客洞察」，日本仍稱霸海外旅遊冠軍，年輕人最愛韓國，青壯族最愛玩東南亞，熟齡族愛玩長線搭郵輪，KKday持續擴大旅遊產品布局，累計全球旅遊商品突破35萬支。

近年KKday已經跨足海外市場，隨著疫情陸續舒緩，各國解封，也推升旅遊觀光熱潮，KKday表示，2022年全球營收已經超過疫情前的2019年營收，2023年台灣市場全年業績較2019年疫情前翻倍成長，且今年前三季營收也較去年同期成長三成，日本、韓國、香港等海外市場營收已經超過五成，連兩年全球營收創歷史新高。

KKday觀察，行程及體驗的毛利率比較好，行程占比一直在增加。至於上市規劃，KKday全球營運長劉惟珺表示，不會為了上市而上市，但身為新創公司上市，本來就是一個重要里程盃，要兼顧員工、客戶及股東。

KKday觀察，目前KKday海外旅遊與國旅商品銷售比例約七比三，解封後國旅商品表現依舊穩健，KKday也為海外旅客量身打造台灣氛圍旅遊體驗，日本客人最喜歡遊宮廟，港澳客喜歡在地美食，韓國客人喜歡夜生活，今年前三季海外旅客來台排名前五名是日本、韓國、港澳、新加坡及馬來西亞。

KKday表示，未來將拓展全年齡層，積極發展專屬團、飯店住宿、機加酒、美食餐廳、租車包車等六種方案。

今年KKday也找來唐綺陽及柯震東一起擔任年度品牌雙代言人，近期兩人不僅雙雙榮獲金鐘獎，同時也合體出席KKday記者會，歡慶品牌系列廣告觀看總數突破450萬。

解封之後，旅遊產業蓬勃復甦，至於旅遊預算是否有向上提升，劉惟珺觀察，今年旅遊呈現兩極化，例如機票價格變得比較貴，感受到消費者更精打細算，但不代表不花錢，例如標準化產品競爭壓力是大的，特殊單價的商品銷量是增加的，旅遊變成一個半剛需，變成需求一部分。

另一方面，KKday觀察，生活型態也有所改變，例如遠端工作可以在海外工作，就有人選擇去日本待著兩周，同時兼具工作及旅遊的新型態生活方式。

KKday看好，今年第4季與明年春節檔期熱潮不減，近期線上旅展優先起跑，並將參加2024 ITF台北國際旅展，同時開賣明年度的郵輪賞櫻及暑假行程。

今年是KKday品牌成立十年，已經在台灣、香港、新加坡、韓國、日本、馬來西亞、泰國、菲律賓、越南、上海、澳洲等市場設立據點，成為亞洲最大旅遊體驗平台，目前提供來自全球92個國家，550個城市超過35萬個旅遊體驗。