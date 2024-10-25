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義联集團創辦人林義守遭冒名成立粉專 已委託律師究責

經濟日報／ 記者林政鋒/高雄即時報導
義联集團創辦人林義守遭冒名成立粉專，已委託律師究責。圖片來源／業者提供
義联集團創辦人林義守遭冒名成立粉專，已委託律師究責。圖片來源／業者提供

義联集團創辦人林義守遭冒名成立粉專，25日發表公開聲明，強調未曾親自或授權任何人使用或經營臉書帳號社群媒體、粉絲頁或社團等，任何以林義守名義於前述平台、網頁或社團等發布的訊息，均屬冒名偽造，請廣大受眾不要受騙。

林義守表明，當下除了已經委託律師究責外，並函請臉書的管理公司撤除該不實PO文及帳號。

政商界大老說，林義守是國內最重要的創業家之一，從少年出社會兩手空空，到創建義联集團、年營收逾2,000億元，事業版圖橫跨海峽兩岸，觸角涵蓋鋼鐵、醫療、教育、觀光休閒與建築等。

政商大老指出，83歲的林義守目前仍每天工作、幾乎全年無休，其充沛的精力與高昂的事業心受人欽佩，由於是白手起家獲得重大成功的典範，林義守的故事太有號召力，因此遭到有心人士冒名意圖詐騙。

其聲明稿全文如下：

義联集團創辦人林義守聲明稿

一、本人未曾親自或授權任何人使用本人之身分註冊或經營任何公開臉書帳號、或在任何其他平台經營社群媒體、粉絲頁或社團等。任何以本人名義於前述平台、網頁或社團等發佈之訊息，均屬冒名偽造，請勿受騙。

二、近日，有人冒用本人之名義及照片，在公開臉書帳號內PO文：「我是林義守，義联集團的創辦人…現在剛好有機會為了回饋大家長期以來的支持，我決定給大家送上一份特別的福利！免費贈送5,000本《致富心態》實體書！…《致富心態》不僅僅是一本書，它是一部實用的指南…幫助我在職業生涯中做出許多重要的決策。…我相信這本書能幫助你突破傳統思維的束縛，為你帶來一個更富有、更穩健的未來」。此種拙劣不實之行銷行為，已觸犯非法利用個人資料及偽造文書等刑事罪責。本人已委託律師追訴其刑責，並函請臉書之管理公司撤除該不實之PO文及帳號。

三、特此聲明。

義联集團創辦人林義守遭冒名成立粉專，已委託律師究責。圖片來源／業者提供
義联集團創辦人林義守遭冒名成立粉專，已委託律師究責。圖片來源／業者提供

林義守 社團 社群媒體

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