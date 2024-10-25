台灣太空國際年會11月30日登場 太空人若田光一受邀演講

2024年台灣太空國際年會11月30日至12月4日在高雄登場，國家太空中心預計參與人數將達2000人次，期間並將邀請NASA艾姆斯研究中心（ARC）前主任沃登（Simon P.Worden），以及日本太空人若田光一（KoichiWakata）出席開幕式，進行專題演講。

為促進台灣太空科技與產業發展，國科會責成國家太空中心（TASA）整合重要產官學研組織，2023年起，將國際太空探索研討會iCASE轉型擴大為台灣太空國際年會（TASTI，Taiwan International Assembly ofSpace Science, Technology, and Industry）。

第二屆TASTI將於11月30日至12月4日在高雄展覽館舉行。TASA指出，今年將匯集來自台灣和國際太空發展領域的機構、企業、科學、技術研究單位等精英人士，預計參與人數將達2000人次。

TASA表示，有「新太空教父」之稱的沃登，曾在美國空軍與NASA服務多年，有豐富的太空政策與技術經驗；在NASA ARC任職期間，推動私部門企業參與太空活動，帶動太空商業化迅速發展，為新太空（New Space）時代的重要推手，這次演講將深入探討私部門在未來太空經濟中的角色與挑戰。

TASA指出，若田光一是首位長期駐留國際太空站（ISS）的日本太空人，寫下日本太空人停留太空時間最長的紀錄，總計504天18小時35分鐘，並參加過5次太空任務，擁有豐富實務經驗；此次演講將分享他的太空生活經歷，以及上太空帶給一個國家的機會和挑戰。

除了專題演說，TASTI也將針對太空事務、太空科技、太空產業等主題進行討論。其中，針對目前炙手可熱的低軌通訊衛星產業，也將舉辦一系列論壇分享與討論，邀請到國際知名的低軌通訊衛星服務商Telesat及Amazon Kuiper，還有低軌通訊衛星通訊服務與製造商CesiumAstro與SatixFy等，透過論壇凝聚產業共識，與國內外廠商交流，創造國際合作機會。