共同為環境努力 台塑與逢甲大學合辦環保優良選拔

台塑企業自創建以來秉持「環保與經濟並重」的理念，在建廠設計階段即採用當時最先進及能源效率最佳之製程及污染防制設備，運轉以後更不斷檢討改善，降低對環境的影響。

台塑企業為鼓勵員工積極參與環保行動，自2009年起每年辦理「環保管理優良廠處觀摩暨改善案例選拔發表會」，初期於企業內各廠區舉辦，後續為加強與各界合作，自2016年起移至大專院校擴大辦理，廣邀同業、政府部門、學校師生與會，由台塑企業分享環保改善方面之成果，並接受相關領域專家之評核與輔導，期能拋磚引玉，促進台灣產業界共同強化環境保護之各項措施。

本年度台塑企業「環保優良廠處觀摩暨改善案例選拔發表會」於10月25日在逢甲大學舉辦，上午由產官學界相關領域之專家擔任評審，於台塑企業各公司發表之8個環保改善案例中遴選出前3名頒獎表揚，第一名為南亞工三公用處「蒸汽鍋爐改造天然氣燃燒器改善」案例、第二名為塑化公用四廠「循環流體化床鍋爐混燒雲林縣生活垃圾產製固體再生燃料（SRF）」案例、第三名為台塑旭彈性纖維廠「彈性纖維回收紗再製減廢改善」案例；下午眾人前往麥寮廠區觀摩麥寮生態化園區展示廳及南亞廚餘堆肥廠參訪，感受台塑企業持續精進環保管理作為之廠區實況。

本次活動整合產官學界資源，不僅使台塑企業所提之環保改善案例均獲專業之輔導與強化，更促使各界技術之交流與分享，共同為台灣環境保護之推動盡一份心力。