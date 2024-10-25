HYUNDAI 全品牌概念展三創開幕 The All-new SANTA FE 正式登場

三陽工業（2206）代理的汽車品牌HYUNDAI（現代）近年來成為國內消費者喜愛的品牌之一，南陽現代汽車總經理徐伯達表示，現代品牌今年銷售有望順利達到2.3萬台，連續五年成長。HYUNDAI全新世代車款的重磅亮相台北三創生活園區，共同體驗「Your Future, HYUNDAI Drive」的全新旅程。

徐伯達宣布The All-new SANTA FE正式登場，售價為172.9萬元起。

汽車以人類生活體驗為核心，不斷探索車輛移動設備的新方案。不僅限於提供基本的代步功能，更希望讓消費者在移動的過程中享受每一刻，體驗到移動的樂趣。

隨著EV電動車和Hybrid油電車逐漸成為現代生活的新選擇，HYUNDAI汽車利用全球領先的新能源科技，以創新的設計開創全新的駕馭體驗，打破傳統思維，賦予移動生活新的美學和樂趣。HYUNDAI全新世代車款的重磅亮相，誠摯邀請您於10月25日至12月2日，前往台北三創生活園區，共同體驗「Your Future, HYUNDAI Drive」的全新旅程。

HYUNDAI汽車連續四年於台北三創生活園區打造全品牌概念展，現場規劃三大展區：新能源區、N品牌專區與SUV展示區。

在新能源區，展出了品牌於三創開展首日上市的全新SANTA FE。作為豪華全域的大改款LSUV頂級油電，SANTA FE具備尊榮的配備、頂級的安全性和卓越的空間表現，搭載渦輪油電動力，完美平衡城市生活與戶外探險，為消費者的生活體驗創造無限可能。另一款展出的車型是以電動車為核心的KONA Electric，採用「EV-first」設計理念，結合綠能、高效能及先進技術，開創出車壇首屈一指的電動出行體驗。

這些車款不僅展示了HYUNDAI對環保的承諾，還滿足了現代消費者對於高效和智能出行的期待。

為了讓消費者更深入了解HYUNDAI汽車高性能子品牌，特別運用了賽道元素，打造了「N」品牌專區。在經歷曲折的彎道、劇烈的高低起伏和艱難的操控環境後，HYUNDAI汽車成功克服各項工程挑戰，誕生了N品牌的高性能車款。

其中，IONIQ 5 N的推出不僅確立了HYUNDAI在電能技術上的領先地位，還憑藉在TCR、WRC等多項賽事中的勝利經驗，為N品牌的誕生奠定了堅實的基礎。而N Line車型則保留了N的運動外觀與精神，在技術、安全性和舒適度之間保持平衡，將賽道的基因融入生活，讓駕駛皆可享受性能風格與暢快的駕馭體驗。

本區的另一台展出車款TUCSON L N Line則以飛翼式日行燈、矩形空氣力學前保桿和黑鉻幾何水箱護罩，展現出整車的動感與霸氣。

在SUV展示區，則展出備受台灣消費者喜愛的七人座旗艦家旅CUSTIN、結合性能與節能的Tucson L Turbo Hybrid，以及受到年輕客群青睞的玩色小休旅VENUE悉數登場，讓消費者一次看遍各世代的首選休旅車款。