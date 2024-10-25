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陽明攜手海洋大學 推動海運人才培育

中央社／ 台北25日電

陽明海運今天宣布，與台北海洋科技大學簽署「海勤人員人才培育合作協議書」，盼延續雙方產學合作計畫，共同推動海運產業人才培育及永續發展。

陽明海運今天發布新聞稿宣布，與台北海洋科技大學簽署「海勤人員人才培育合作協議書」，由陽明海運董事長蔡豐明與台北海大校長呂曜志代表簽署。

陽明海運表示，2021年即開始與台北海大展開海勤人才培育合作協議，包含人才交流、產學合作及學術研發與應用相關諮詢服務等，並自2023年起雙方聯手開辦「學士後多元專長培力」專班。

陽明海運說明，隨著全球環保法規緊縮、極端氣候變遷、航運數位化等發展，航運業正逐漸轉型為知識密集與技術導向的智慧化產業，台北海大為培訓台灣航海人才的高等學府之一，陽明海運盼加深技術與學術交流。

海大 產學合作 陽明海運

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