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星宇何時可入盟？張國煒給答案了：不是唯一策略

聯合報／ 記者陳儷方／台北即時報導
星宇航空今天掛牌上市，被問到何時可以加入航空聯盟，董事長張國煒說，入盟只是策略之一，不是唯一，且不加入聯盟也不會對星宇造成致命性的影響。記者潘俊宏／攝影
星宇航空今天掛牌上市，被問到何時可以加入航空聯盟，董事長張國煒說，入盟只是策略之一，不是唯一，且不加入聯盟也不會對星宇造成致命性的影響。記者潘俊宏／攝影

星宇航空（2646）25日掛牌上市，消費者關心星宇航空何時可以加入航空聯盟問題，董事長張國煒表示，加入航空聯盟只是營運策略的選項之一，不是唯一策略，星宇不會因為不能加入航空聯盟就造成致命性的影響。

張國煒在星宇掛牌上市典禮後受訪時表示，星宇客戶及航空米一直針對星宇入盟一事琢磨，好像星宇不加入航空聯盟就一副撐不下去的樣子，加入航空聯盟當然可以替星宇增加很多潛在利益，但加入聯盟只是策略之一，不是唯一策略，不少航空公司也沒有加入聯盟，例如阿聯酋航空、阿提哈德航空等，只是說加入聯盟是最快速的方式。

張國煒表示，加入航空聯盟對消費者而言，無非就是哩程交換有好處，但其他利益都屬於航空公司內部的事情，對消費者影影響不大，另外，哩程數的交換也可以個別航空公司談判，互相交換。

雖然加入航空聯盟只是營運策略之一，但張國煒強調，他當然知道大家都很期待星宇能加入寰宇一家，所以他還是會盡力爭取加入聯盟，但保持中立也不是壞事，可以跟各家、分屬不同聯盟的航空公司合作，做個別哩程互換，各有利弊。

目前國際上有三大航聯盟：星空聯盟（Star Alliance）、天合聯盟（SkyTeam）及寰宇一家（oneworld），長榮在星空，華航在天合，聯盟外的航空公司要加入聯盟，需要會員同意，在國航競爭激烈的環境下，成立沒幾年的星宇要加入航空聯盟，困難度稍高，若要加入寰宇一家，則有來自香港的航空公司的阻力。

張國煒表示，不要一味地認定星宇一定要加入oneworld，搞不好有一天會加入SkyTeam也說不定，「希望大家稍安勿躁」，給星宇時間處理，因為要加入任一航空聯盟都會有人反對，當初長榮加入SkyTeam就是他促成的，那時長榮還不夠大，要加入不是那麼容易，也花了很多精神去遊說。

張國煒 消費 長榮

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