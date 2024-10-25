中石化獲21世紀基金會頒「2024淨零產業競爭力卓越獎」

中石化（1314）25日宣布，該公司已榮獲財團法人21世紀基金會頒贈2024年度「淨零產業競爭力卓越獎」（塑化業），這項殊榮再次印證了公司在積極推動淨零碳排具體行動的成果。本屆頒獎典禮已於10月19日舉行。中石化環境保護及汙染防治處副理尤姮懿代表出席受獎，接受這份殊榮。

中石化指出，「淨零產業競爭力卓越獎」由財團法人21世紀基金會經由嚴謹的資料蒐集與專家評審，綜合審核企業的永續報告書、年報及財報，並邀請來自能源、產經及學術領域的專家組成評選委員會進行審議，具備高度的公信力。本屆塑化業共有11家企業獲獎，面對激烈競爭與嚴格評選，中石化公司榮獲第六名的特優獎榮譽，充分彰顯了中石化公司在自主減碳、邁向淨零碳排方面的努力和顯著成果，並獲得第三方的高度認可。

中石化指出，氣候變遷已是地球所面臨最嚴峻之課題，世界各國政府陸續宣布2050淨零碳排目標，我國政府也積極落實2050淨零碳排方針。越來越多的企業攜手其上下游產業鏈合作夥伴，一起往淨零碳排的目標前進。

中石化多年前已起啟動致力於淨零碳排行動以減緩氣候變遷的衝擊，更於2021年規劃出短、中、長期的2050年淨零碳排路徑。廠區透過技術面、設備面、操作面、使用綠能四個面向，透過提升生產效率、節能減碳、推動循環經濟及綠能布局等策略致力永續轉型；更導入大數據，建置碳排放管理模組以即時掌握範疇一與範疇二之碳排狀況且隨時檢討調整。公司並積極推動產業轉型與綠色創新、響應經濟部工業局之「產業溫室氣體自願減量推動計畫」，在日常營運及產品製造的過程中，減少能源消耗及溫室氣體排放量。

中石化以每年減少2%的溫室氣體排放量為節能減碳的目標，所屬三廠已獲得ISO 50001能源管理系統認證，每年並依循ISO 14064-1標準完成溫室氣體排放量盤查，並經過第三方驗證，確保生產及製造活動過程中對環境污染的控制及防治皆符合法令規範。公司也以工安環保處作為環境管理的最高指導單位，並由各廠依法設置環境管理專責單位，依照環境管理系統的制度運作，進行各類潛在污染之預防與改善，截至2023年，再生能源使用率比重已達0.05%，在CSRone永續智庫與政治大學商學院信義書院永續評比得分為89分、並獲永續報告書AA1000/ISAE3000/確信準則3000號、溫室氣體排放ISO14064/確信準則13410號、能源管理ISO50001、水資源管理ISO46001及環境管理系統ISO14001等第三方驗證。

放眼未來，中石化將秉持永續的精神，持續內化ESG精神於每一位中石化人的行為準則，並不懈地在淨零減碳的道路上努力前行，願透過企業的努力及影響力，將這一份良善回饋予地球。