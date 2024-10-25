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詐騙受害+1！張國煒遭冒名 對K粉嚴正聲明：不會也不懂炒股

聯合報／ 記者陳儷方／台北即時報導
星宇航空今天掛牌上市，董事長張國煒（中）致詞時說，自己最近在網路上深受被冒名投資詐騙之苦，檢舉不完。記者潘俊宏／攝影
星宇航空今天掛牌上市，董事長張國煒（中）致詞時說，自己最近在網路上深受被冒名投資詐騙之苦，檢舉不完。記者潘俊宏／攝影

在航空界享有高知名度的K董，也深受網路投資詐騙之害。星宇航空25日上市典禮，董事長張國煒致詞時表示，這段時間他看到網路上有很多冒名詐騙，以張國煒的名義做股友社、搞網路投資詐騙，他強調自己不會炒股、不懂炒股，也沒有炒股，呼籲星宇粉、K粉們睜大眼睛，不要被騙。

張國煒說，網路詐騙層出不窮，「你檢舉一個他生20個出來，永遠弄不完」，顯然深受被冒名之害。

張國煒指出，藉由上市典禮有很多媒體的機會，他嚴正聲明，他沒有在炒股，更不懂炒股，既然不懂炒股，也沒炒股，怎麼可能會教大家如何投資股票，他呼籲星宇粉及K粉們，要睜大眼睛，「我們K董不做這種事」，經營一家航空公司不易，怎麼可能有時間去搞這些，希望大家不要受騙。

張國煒 星宇航空 炒股 詐騙

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