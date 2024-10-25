築間燒肉插旗大阪 今在日本開出首店 套餐日幣1800元起

築間（7723）積極布局海外市場，繼2024年初插旗香港打造第一個海外餐飲聚落之後，25日宣布正式插旗日本．大阪，以全新燒肉品牌「築間燒肉 ちくま焼肉」進軍日本餐飲市場，開啟第二個海外市場布局。

築間表示，選擇日本．大阪作為進軍東北亞首站的主因除了看好總產值及消費力為全日本第二之外，同時看好即將於2025年4月13日~10月13日舉辦的2025年日本國際博覽會(大阪．關西世博Expo 2025 Osaka)期間所帶來龐大商機提前佈局。

「築間燒肉 ちくま焼肉」選址於日本大阪道頓堀入口處必經的千日前商店街，距離難波車站步行4分鐘的精華商圈，成為進軍東北亞市場首站。拓展事業版圖，持續創造營收規模經濟，挹注動能帶動營收成長。

以火鍋起家的築間餐飲集團，看準個人獨食及燒肉商機，2020年首度跨足燒肉市場創立兩個燒肉品牌分別是主打個人燒肉的「燒肉Smile」及吃到飽的「本格和牛燒肉放題」，其中「燒肉Smile」更在台灣掀起一波個人燒肉瘋潮，躍升台灣個人式燒肉霸主。憑藉成功的燒肉經驗2023年進一步開創出「絵馬別邸」、「紫木槿韓國烤肉」、「朴庶銅盤烤肉」及「築間燒肉本命」日式高檔燒肉、韓國烤肉市場，燒肉系列品牌全球累計38家，逐漸成功開拓燒肉市場，營收占比約為整體營收的25%。2024年再創立燒肉品牌「築間燒肉 ちくま焼肉」主打日本國產牛、黑毛和牛及日本三大和牛一神戶牛的進軍日本．大阪，開啟日本燒肉市場布局。

根據觀光署最新調查顯示，6月份來台旅客當中日本有7萬6000多人，較去年同期成長了3成，另一方面，據統計造訪日本的遊客人數大增，今年1月至6月訪日外籍觀光客累計約1,778萬人次，也創下歷史新高紀錄，台灣人位居第三，顯示台日雙方的喜愛與友好程度。

「築間燒肉 ちくま焼肉」業時間由早上11點至凌晨4點，連續營業17小時不打烊，大大滿足道頓堀商圈消費者的三五好友聚會、用餐的需求。「築間燒肉 ちくま焼肉」主打日本國產牛、黑毛和牛外，特別選用日本三大和牛一神戶牛設計規劃出日幣5,500元、7,500元及15,000元三種價位。平日16:00前更推出商業午餐，四個價位選擇最低日幣1,800元起，大大滿足商務客群的用餐需求。

瞄準年底聖誕節、跨年聚餐商機，築間積極布局國內外及海外市場布局，國內展開街邊店、百貨商場的門店布局，擴大國內北中南地區的品牌聚落規模，海外市場，香港銅鑼灣、旺角，日本大阪相繼完成展店計畫後，預估年底前再開10家分店。挑戰全球總店數突破200家。在新品牌、新門店，以及海外市場布局多軌並行下，加速市場規模擴張速度，擴大市占率，增添業績動能。