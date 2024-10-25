快訊

國會改革法案釋憲結果出爐 總統府發聲了

國民黨籍花蓮前縣長王慶豐辭世享耆壽92歲 地方不捨

聽新聞
0:00 / 0:00

史努比專機明年續航？K董：希望洽談Snoopy75週年聯名

聯合報／ 記者陳儷方／台北即時報導
星宇航空今天掛牌上市，董事長張國煒透露，明年史努比75週年希望再洽談聯名專案。記者潘俊宏／攝影
星宇航空今天掛牌上市，董事長張國煒透露，明年史努比75週年希望再洽談聯名專案。記者潘俊宏／攝影

星宇航空變身Snoopy專機活動，再過幾天10月底就要結束，但史努比迷們不必惆悵，明年史努比75週年，還有機會再與星宇聯名。星宇航空董事長張國煒25日透露，「希望洽談明年75週年的Snoopy專案」。

星宇航空聯名蜘蛛人、史努比，史努比主題航班10月31日即將落幕，張國煒在星宇上市儀式後受訪時表示，Snoopy即將在這個月底暫時告一個段落，但明年是Snoopy75週年，星宇現在有在希望洽談明年是否有機會再發展另一聯名專案。

張國煒表示，新的航空公司需要曝光度，聯名可以增加曝光度，但星宇仍非常慎選聯名對象，與星宇、航空公司的定位有關，會看聯名形象是否符合，並且要具有趣味性，畢竟現在民航就是一個普通的運輸工具，了無新意，就是好吃好座而已，但聯名可以發揮創意，讓人搭機不無聊。

近日最夯的「獵人卡」未來是否可能成為星宇聯名對象？張國煒拒絕了，他說，獵人不適航空業，因為獵人是要砍人家人頭，航空業比較不適合。張國煒同時透露，其實也有其他廠商來找星宇聯名，但他不會講是哪家廠商，也許廠商同時去找其他航空公司也說不定，若有聯名計畫，等簽約後再公布。

張國煒 星宇航空 航空業

延伸閱讀

影／星宇航空今上市 張國煒籲粉絲防範炒股詐騙

彩繪匠師很跟得上時代！ 超萌「寶可夢圖騰」竟畫在廟宇垂樑　還不只這間 「史努比帝君、派大星、哆啦a夢」全台找得到

不用等到明年！飛行員「史努比」驚喜降落港都 打卡巨型氣球公仔、療癒周邊數不完 南部粉絲手刀衝

超萌「史努比」快閃台中百年車站！探店必收5大亮點 同框「2米查理布朗氣偶」、破千款「必收周邊+巨型扭蛋機」拚手氣

相關新聞

終止連8跌！SCFI運價指數周漲幅6% 四大主要航線全上揚

運價指數終止連8跌！根據最新一期上海集裝箱出口（SCFI）運價指數25日出爐，指數上漲123.18點至2,185.33點...

萬海再出招！砸520億買8艘甲醇雙燃料船 全球排名有望擠進前十大

萬海海運（2615）再出招！看好未來貨櫃輪市場展望，強化競爭力積極擴大布局，25日宣布進場訂造8艘16,000 TEU甲...

高層涉侵占貨款遭搜索 冠軍建材首度回應：全力配合檢調偵辦

日前因高層涉嫌侵占貨款被檢調搜索，對此冠軍建材（1806）25日首度對外發表聲明表示，公司成立52年來致力於產業發展，以...

星宇何時可入盟？張國煒給答案了：不是唯一策略

星宇航空（2646）25日掛牌上市，消費者關心星宇航空何時可以加入航空聯盟問題，董事長張國煒表示，加入航空聯盟只是營運策...

高雄社宅再添415戶 「勝利安居D」興建決標、估2029年完工

國家住都中心負責高雄市鳳山區的「勝利安居D」社會住宅興建案，交通位置相當便利，距離鳳山車站及捷運鳳山國中站僅須5分鐘車程...

家樂福總座：今年前三季業績成長 明年展店希望超過15家

統一（1216）集團旗下家樂福總經理王俊超25日表示，今年前三季業績成長很多，量販則是持平，主要是疫情結束後，人潮回來了...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。