史努比專機明年續航？K董：希望洽談Snoopy75週年聯名

星宇航空變身Snoopy專機活動，再過幾天10月底就要結束，但史努比迷們不必惆悵，明年史努比75週年，還有機會再與星宇聯名。星宇航空董事長張國煒25日透露，「希望洽談明年75週年的Snoopy專案」。

星宇航空聯名蜘蛛人、史努比，史努比主題航班10月31日即將落幕，張國煒在星宇上市儀式後受訪時表示，Snoopy即將在這個月底暫時告一個段落，但明年是Snoopy75週年，星宇現在有在希望洽談明年是否有機會再發展另一聯名專案。

張國煒表示，新的航空公司需要曝光度，聯名可以增加曝光度，但星宇仍非常慎選聯名對象，與星宇、航空公司的定位有關，會看聯名形象是否符合，並且要具有趣味性，畢竟現在民航就是一個普通的運輸工具，了無新意，就是好吃好座而已，但聯名可以發揮創意，讓人搭機不無聊。

近日最夯的「獵人卡」未來是否可能成為星宇聯名對象？張國煒拒絕了，他說，獵人不適航空業，因為獵人是要砍人家人頭，航空業比較不適合。張國煒同時透露，其實也有其他廠商來找星宇聯名，但他不會講是哪家廠商，也許廠商同時去找其他航空公司也說不定，若有聯名計畫，等簽約後再公布。