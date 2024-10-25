物價漲得兇！52歲父親好「薪」酸擠不出錢提撥6%退休金

52歲詹先生，擔任傳產業務，目前月薪約4萬多元，太太合計起來，雙薪家庭月收入將近10萬元，但因為這幾年通貨膨脹厲害，物價漲得兇，自己還有就讀高中、大學的孩子要栽培，所以即使年過半百了，也不敢想退休的事。

詹先生說，目前身上有房貸、教育費、生活費、保險費等，這些必要開銷加起來，幾乎每個月只能打平，也擠不出錢提撥勞退6%，年紀愈大也不敢換工作，目前只求安穩度日，除了正職以外，為了增加業外收入，也有接臨演、通告，依據拍攝角色及時間長短有800元~3500元不等，但每個月兼職收入並不固定。

為了精省每一塊錢，詹先生沒有租車位，晚上6點後會特意去找不收費的停車位，中午用餐自己帶便當，可以領工廠午餐補助95元，積少成多也是一筆錢；最近超商假日半天便當優惠49元，會一次買多個便當跟家人一起吃，想盡辦法把開銷降到最低。

針對退休規劃，詹先生很擔心勞保會倒閉領不到錢，因此逢低進場買了一些ETF，當作是強迫儲蓄退休金，在能力以內能多存就多存，他評估至少再撐10年，等孩子順利步入職場，自己才能開始想退休這件事。