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影／星宇航空今上市 張國煒籲粉絲防範炒股詐騙

攝影中心／ 記者潘俊宏／台北即時報導
星宇航空今天掛牌上市，董事長張國煒盼能成為精品航空品牌，成立6年來一路歷經風雨，終圓上市夢想。記者潘俊宏／攝影
星宇航空今天掛牌上市，董事長張國煒盼能成為精品航空品牌，成立6年來一路歷經風雨，終圓上市夢想。記者潘俊宏／攝影

星宇航空今以每股參考價為20元正式掛牌上市，早盤以25.95元開出，開盤10分鐘內就衝破29元，蜜月首日大漲逾45%。董事長張國煒感謝成立6年來的支持者，一路歷經風雨終於圓夢上市，但是也呼籲支持者與粉絲，近日來網路頻頻冒用頭像藉炒股詐騙，航空公司這麼難經營怎麼有空搞這些東西，請大家要睜大眼睛看清楚不要上當。

張國煒表示，今天是非常重要日子，也是新的里程碑，星宇航空打拚的歷程就像今天風雨交加的天氣，千辛萬苦走過來，遇到疫情仍屹立不搖，如今以一間不到10年的航空公司，卻可以達到其他30年、60年老牌航空公司基礎建設規模跟基礎。

由於近日來網路詐騙頻頻冒用頭像藉炒股詐騙，張國煒藉機呼籲，網路詐騙抓不勝抓，他本人絕不炒股，更不懂的炒股，怎麼會教人家投機股票，支持者或k粉要睜大眼睛不要上當。

星宇航空今天掛牌上市，董事長張國煒（左四）與證交所董事長林修銘（右四）一起擊鼓慶賀，張國煒盼能成為精品航空品牌，星宇航空一開盤以25.95元開出，隨後10分鐘就破29元，蜜月首日大漲逾45%。記者潘俊宏／攝影
星宇航空今天掛牌上市，董事長張國煒（左四）與證交所董事長林修銘（右四）一起擊鼓慶賀，張國煒盼能成為精品航空品牌，星宇航空一開盤以25.95元開出，隨後10分鐘就破29元，蜜月首日大漲逾45%。記者潘俊宏／攝影
星宇航空今天掛牌上市，董事長張國煒盼能成為精品航空品牌。記者潘俊宏／攝影
星宇航空今天掛牌上市，董事長張國煒盼能成為精品航空品牌。記者潘俊宏／攝影

張國煒 星宇航空 炒股 詐騙

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