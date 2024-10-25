調查報告：高資產人士對藝術與古董方面的消費依舊持續

最新發表的《2024 年巴塞爾藝術展與瑞銀集團環球藝術收藏調查報告》公布2023年和2024年上半年高資產收藏家的收藏習慣和態度。報告由文化經濟學家、Arts Economics 創辦人Clare McAndrew 博士撰寫，並與瑞銀集團「瑞銀」)聯合發布，深入分析高淨值收藏家的藝術消費、活動參與率、收藏動機，以及他們與藝術家、畫廊和機構之間的互動。根據瑞銀《2024年全球財富報告》的預估，未來20至25年內將有83.5兆美元的財富傳承。這次調查規模空前，涵蓋14個市場包括巴西、法國、德國、香港、印尼、義大利、日本、中國大陸、墨西哥、新加坡、瑞士、台灣、英國和美國的超過3,660多位高淨值收藏家。

《2024 年巴塞爾藝術展與瑞銀集團環球藝術收藏調查報告》的主要調查結果包括：

1.支出穩定：2024年上半年受訪高資產收藏家在藝術與古董方面的中位支出為25,555美元，若全年維持相同水平，則顯示支出相對穩定。

2.中國大陸支出於疫情後保持強勁回升：受訪的300位中國大陸高資產人士於2023年及2024年上半年在藝術及古董方面的中位支出最高，達97,000美元，是其它受訪市場2024年上半年中位支出的兩倍多。其次是法國(38,000 美元)、義大利(32,000美元)、英國(31,000 美元)和香港(28,000美元)。

3.全球財富傳承證據：91%的高資產收藏家擁有透過遺囑或其他遺贈方式繼承或受贈的收藏品，72%保留其中部分作品。儘管各世代之間品味不同，但僅有不到三分之一的千禧世代與Z世代受訪者因所繼承的作品與其個人收藏品味不同，選擇出售或捐贈所繼承的作品。

4.從新畫廊收藏：高資產收藏家在2023年和2024年表現出強烈意願向新畫廊購買藝術品。88%的受訪者曾透過藝術經銷商在新畫廊購買作品。

5.對新興藝術家的支持：高資產收藏家的支出中，52%用於收藏新興藝術家的作品，21%則分配給中期藝術家的作品，而26%用於已確立地位的知名藝術家的作品(其中大多數為在世藝術家)。

6.X 世代收藏家的平均支出最高：X 世代受訪收藏家在2023年平均支出最高─為578,000美元；並在2024上半年持續領先，其支出水準比千禧世代的支出高出三分之一，是Z世代和前幾代收藏家支出的兩倍。

7.衝動購買減少，女性藝術家作品收藏增加：受訪的高資產人士更傾向在收藏前進行背景研究，衝動購買的比例從2023年的10%降至1%。受訪收藏家的藏品中，女性藝術家作品的收藏比例創七年來的新高，占44%。

8.高資產收藏家在複雜的市場中保持樂觀：2024年上半年的支出呈現穩定的跡象，91%的高資產受訪者對未來六個月的全球藝術市場表現持樂觀態度，高於2023年底的77%。

Arts Economics創辦人兼作者Clare McAndrew博士表示：「高資產人士在2024年持續在藝術市場中扮演重要的作用。這次調查的結果與我們的整體市場研究結果一致，顯示市場活動依舊穩定，儘管按價值計算的平均支出明顯下降。受訪的高資產人士在2023年與2024年透過更多元化的方式與價位進行交易，與往年相比，他們與更多畫廊合作，包括新興畫廊。這些變化有助於市場擺脫過去由高端交易主導的局面，可望推動市場重心的持續轉移，擴大市場基礎，推動更親民的藝術作品在市場發展，進而增加未來市場更大的穩定性。」

瑞銀財富管理投資總監辦公室全球資產配置聯席主管及環球投資管理亞太區聯席主管蘇安淳（AdrianZuercher）表示：「瑞銀《2024 年全球財富報告》顯示，亞太地區的整體財富增長最快，自2008年以來增幅近177%。未來五年內，包括印尼、日本、南韓與台灣等亞洲關鍵地區的百萬富翁數量預計將增長最快。在疫情後，亞太地區高資產人士對藝術市場的支出保持強勁，這些現象顯示亞太地區的高資產人士將在未來藝術市場方面，扮演日益重要的角色。」

巴塞爾藝術展行政總裁 Noah Horowitz 表示：「今年的《巴塞爾藝術展與瑞銀集團環球藝術收藏調查報告》顯示，千禧世代高資產人士的平均支出下降，主要是由於高端買家的活動減少所致，由此反映出更廣泛的市場轉變。儘管如此，2023年與2024年上半年的中位支出仍然保持穩健，新興藝術家日益受到重視，藝術相關活動的參與率也超越疫情前的水準。作為一家全球企業，我們深知市場環境的挑戰性，並持續致力於推出創新和靈活的方式，讓新一代收藏家能在巴塞爾藝術展內外與我們的參展畫廊與藝術家建立聯繫。」